Zus Coffee Hadir di Indonesia dengan Es Kopi Teman Cerita Racikan Khusus

Zus Coffee membuka gerai pertama di Jakarta melalui kemitraan dengan Kapal Api Group. Mereka meluncurkan Es Kopi Teman Cerita yang menggunakan gula melaka untuk menyesuaikan selera lokal, serta menghadirkan minuman andalan seperti Spanish Latte dan CEO Latte.

Zus Coffee , jaringan kopi asal Malaysia yang dikenal sebagai salah satu yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia . Gerai tersebut berlokasi di Puri Indah Mall, Jakarta, dan hadir melalui kemitraan strategis dengan Kapal Api Group.

Langkah ini menandai ekspansi penting Zus Coffee di kawasan ini, mengingat Indonesia dikenal dengan budaya minum kopi yang kuat dan dinamis. Sebagai bagian dari peluncuran, Zus Coffee memperkenalkan menu eksklusif bernama Es Kopi Teman Cerita, yang dirancang khusus untuk memenuhi selera konsumen Indonesia. Minuman ini bukan sekadar kopi susu biasa, melainkan perpaduan rasa yang diracik dengan cermat untuk menciptakan pengalaman minum kopi yang unik dan familiar di lidah masyarakat lokal.

Es Kopi Teman Cerita dikembangkan oleh Head of Coffee Zus Coffee, Terence Ho, bersama Taufan Mokoginta, pemenang World Coffee Roasting Championship dan Bean Ambassador Zus Indonesia. Mereka terinspirasi dari karakter kopi susu yang sudah akrab di Indonesia. Minuman ini menawarkan tekstur creamy yang lebih lembut dengan cita rasa kopi yang tetap bold dan kuat. Yang membuatnya istimewa adalah penggunaan gula melaka, yaitu gula aren khas Asia Tenggara yang berasal dari nira pohon kelapa.

Gula ini memberikan rasa manis yang lebih kompleks dengan aroma karamel yang kaya, sehingga memberikan lapisan rasa yang lebih dalam pada minuman. Perpaduan kopi, susu, dan gula melaka menciptakan harmoni rasa yang pas untuk menemani berbagai momen, mulai dari jeda singkat di tengah aktivitas hingga obrolan santai bersama teman. Selain menu eksklusif tersebut, Zus Coffee juga membawa sejumlah minuman andalannya yang telah populer di berbagai negara.

Di antaranya adalah Spanish Latte, yang telah terjual lebih dari 42 juta cangkir secara global, dan CEO Latte yang mencatat penjualan lebih dari 10 juta cangkir. Kedua minuman ini menjadi favorit di berbagai pasar dan diharapkan juga diminati di Indonesia. Pengunjung juga dapat menyesuaikan karakter kopi sesuai preferensi melalui pilihan biji kopi proprietary blend yang tersedia.

Boss Blend menawarkan profil rasa bold dengan nuansa cokelat dan dark roast, sementara Lydia Blend menghadirkan karakter fruity, manis, dan medium roast yang lebih ringan. Fleksibilitas ini memberikan pengalaman yang personal bagi setiap penikmat kopi. Kehadiran Zus Coffee di Indonesia tidak hanya menambah variasi pilihan kafe, tetapi juga memperkuat ekosistem kopi lokal. Didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 2019, Zus Coffee kini telah memiliki lebih dari 1.000 gerai yang tersebar di Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Thailand, dan kini Indonesia.

Ekspansi ke Jakarta menjadi bagian penting dari perjalanan regional mereka. Group Chief Operating Officer Zus Coffee, Venon Tian, menyatakan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri kopi Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya minum kopi yang kaya serta penikmat kopi yang dinamis dan terus berkembang. Chief Executive Officer Kapal Api Group, Robin Setyono, juga menilai bahwa pendekatan yang dibawa Zus Coffee sangat relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia saat ini.

Produk inovatif, specialty coffee yang terjangkau, serta pengalaman berbasis teknologi yang seamless menjadi nilai tambah yang ditawarkan. Dengan demikian, kehadiran Zus Coffee di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi industri kopi dalam negeri dan memanjakan para pecinta kopi dengan racikan yang khas dan berkualitas





