Menteri Zulkifli Hasan mengapresiasi kemajuan infrastruktur, pariwisata, dan sektor pertanian di Lampung, termasuk kenaikan harga singkong bagi petani lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pertumbuhan signifikan yang terjadi di Provinsi Lampung selama kunjungannya pada Minggu, 29 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengevaluasi berbagai aspek pembangunan yang menunjukkan tren positif di wilayah tersebut.

Kemajuan Infrastruktur dan Pariwisata Lampung

Provinsi Lampung mengalami peningkatan pesat dalam hal pembangunan fasilitas dan pengembangan kawasan wisata di Bandarlampung. Zulkifli Hasan menyatakan kebanggaannya terhadap kemajuan yang dicapai, khususnya dalam pertumbuhan sektor perhotelan dan infrastruktur publik.

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Perkembangan fisik ini terlihat jelas dari bertambahnya jumlah gedung dan kualitas hotel yang semakin baik. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai fokus mengembangkan destinasi wisata baru di kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat.

Dampak Ekonomi pada Sektor Pertanian

Selain pariwisata, sektor pertanian di Lampung menunjukkan hasil yang sangat menguntungkan bagi masyarakat lokal. Zulkifli Hasan menyoroti kenaikan harga komoditas singkong yang drastis, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

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Harga singkong telah meningkat dari sekitar Rp700 menjadi Rp3.700 per satuan. Kenaikan harga ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan mendorong kemajuan ekonomi wilayah Lampung secara keseluruhan.

Kesadaran Hidup Sehat di Masyarakat

Antusiasme masyarakat Lampung terhadap kegiatan olahraga terlihat dari partisipasi tinggi dalam PWI Half Marathon. Zulkifli Hasan menilai hal ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan gaya hidup aktif.

Selangamat dan Langkah Selanjutnya

Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk terus membudayakan hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dan berharap kegiatan serupa dapat terus mendukung program kesehatan nasional di daerah.