Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penataan ruang laut dan infrastruktur pendaratan ikan di Bali untuk efisiensi rantai pasok dan kelestarian ekosistem maritim nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan urgensi penataan ruang laut dan penguatan infrastruktur di Badung, Bali, pada Rabu, 25 November 2026. Kegiatan ini menjadi latar belakang utama dalam pembukaan Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 yang berlangsung di Nusa Dua. Pemerintah pusat melihat bahwa pengaturan pemanfaatan ruang laut sangat krusial untuk menjaga keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi dan ekologi.

Strategi Penataan Ruang Laut untuk Keseimbangan Ekosistem

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penataan ruang laut diperlukan untuk mengatur pemanfaatan ruang bagi perikanan tangkap, budidaya, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan konservasi. Langkah ini diambil agar ekosistem pendukung produksi pangan tetap terjaga dari tekanan aktivitas manusia yang berlebihan. Integrasi berbagai sektor ini menjadi kunci untuk mencegah konflik penggunaan wilayah perairan yang semakin ketat di masa depan.

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Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menyatakan bahwa pengaturan ruang tersebut juga diperlukan untuk memberikan kepastian jangka panjang bagi masyarakat dan investor. Kepastian ini penting agar setiap pihak dapat merencanakan pengembangan bisnis dan mata pencaharian mereka dengan lebih baik. Selain itu, langkah tersebut tetap memperhatikan kepentingan sektor lain dan kelestarian ekosistem laut agar sumber daya tidak habis sebelum waktunya.

Tantangan Efisiensi Rantai Pasok dan Kehilangan Hasil Pascapanen

Salah satu tantangan utama yang harus diatasi adalah belum efisiennya rantai pasok perikanan di Indonesia. Tingkat kehilangan hasil perikanan pascapanen masih cukup tinggi dan menjadi masalah serius yang merugikan nelayan maupun industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung saat ini belum mampu menangani volume hasil tangkapan dengan optimal sejak dari laut hingga ke konsumen.

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Zulkifli Hasan menyoroti masalah daya tawar rendah yang dihadapi oleh para nelayan tradisional. Selama ini, ketika nelayan dapat ikan, mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah karena jika tidak segera dijual, ikan tersebut akan busuk. Situasi ini menciptakan siklus kerugian di mana nelayan tidak mendapatkan imbalan yang layak atas hasil kerja keras mereka. Hal ini membuktikan perlunya penguatan infrastruktur seperti fasilitas pendaratan ikan, pelabuhan perikanan, dan sistem distribusi yang baik.

Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu ikan sebelum dipasarkan sehingga kualitas ikan tetap terjaga. Dengan adanya sistem distribusi yang lebih baik, nelayan dapat memperoleh harga jual yang lebih adil. Ini juga akan membantu menurunkan tingkat kehilangan hasil pascapanen yang selama ini menjadi beban dalam efisiensi sektor perikanan nasional.

Integrasi Sentra Produksi hingga Akses Pasar Global

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa penataan ruang laut perlu mengintegrasikan berbagai elemen penting dalam ekosistem perikanan. Integrasi ini mencakup daerah penangkapan ikan, kawasan budidaya, sentra produksi, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, jalur pelayaran, hingga akses ke pasar. Tanpa integrasi yang menyeluruh, efisiensi logistik dan kualitas produk akan sulit dicapai secara maksimal.

Integrasi menyeluruh ini bertujuan untuk menciptakan aliran produksi yang lancar dan terukur. Setiap tahap dari penangkapan hingga penjualan harus memiliki standar fasilitas yang memadai. Dengan demikian, produk perikanan Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional dengan kualitas yang konsisten dan harga yang kompetitif.

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Forum Internasional untuk Investasi Ekonomi Biru Berkelanjutan

Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 merupakan forum internasional yang mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, akademisi, lembaga keuangan, investor, pelaku usaha, komunitas pesisir, generasi muda, dan berbagai pemangku kepentingan kelautan dari berbagai negara. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas masa depan pengelolaan ruang laut dunia secara komprehensif dan berkelanjutan.

Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan menjadi kelanjutan dari International MSP Forum yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2024. Kehadiran forum ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memimpin diskusi global mengenai pengelolaan laut yang berkelanjutan. Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk menarik perhatian dunia terhadap potensi ekonomi biru yang besar.

Global MSP Conference and Expo dirancang sebagai platform global yang tidak hanya membahas perencanaan ruang laut, tetapi juga mendorong implementasi nyata melalui investasi, kemitraan, pembiayaan, dan aksi bersama. Tema yang diangkat, yaitu Unlocking, Securing, Transforming: From Ocean Planning to Sustainable Blue Investment, menegaskan pentingnya menghubungkan perencanaan ruang laut dengan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan ini harus sejalan dengan perlindungan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menghubungkan perencanaan tata ruang dengan investasi, diharapkan dapat tercipta model ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga ramah lingkungan. Kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang dihasilkan dari forum ini.