Zulfahmi Khairuddin Pahami Kekecewaan Hakim Danish di GP Hungaria Moto3 2026

Manajer sekaligus mentor Hakim Danish, Zulfahmi Khairuddin, menilai hasil buruk pembalap Malaysia di Hungaria wajar mengingat ia adalah rookie yang baru pertama kali mengisi balapan di lintasan Balaton Park.

Zulfahmi Khairuddin mengungkapkan pandangan positif setelah melihat hasil mengecewakan HakimDanish pada Grand Prix Hungaria Moto3 2026. Danish yang baru saja meraih podium perdananya di kelas Moto3 setelah finis ketiga di Mugello, Italy, menghadapi kesulitan di Sirkuit Balaton Park , Hungaria.

Ia kesulitan menunjukkan ritme terbaiknya sejak sesi pertama danQualifying catatannya kurang mumpuni mengingat ini adalah pertama kalinya untuknya berlomba di lintasan sepanjang 4,08 kilometer. Akibatnya, Danish harus memulai balapan dari posisi ke-19. Dalam balapan yang baru berjalan satu putaran, pembalap MT Helmets-MSI ini terlibat crash di tikungan ke-5 setelah bersentuhan dengan Ruche Moodley dari tim CODE Motorsports. Kecelakaan itu memaksa Danish untuk mundur lebih awal.

Zulfahmi Khairuddin, yang juga manajer dan mentor Danish, tidak terkejut dengan hasil tersebut karena Danish memang masih dalam proses adaptasi sebagai rookie Moto3





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Hakim Danish GP Hungaria Moto3 Zulfahmi Khairuddin Crash Rookie Moto3 Balaton Park

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