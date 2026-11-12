Zubimendi Bantah Pindah Musim Dingin, Konfirmasi Tetap di Arsenal Hingga 2030

Martin Zubimendi membantah rumor transfer Arsenal ke Real Madrid atau PSG di musim dingin. Gelandang Spanyol ini menegaskan kebahagiaannya dan akan bertahan di London Utara hingga 2030.

Martin Zubimendi secara resmi membantah kabar bahwa ia akan meninggalkan Arsenal pada masa transfer musim dingin tahun ini. Gelandang timnas Spanyol tersebut menyatakan dengan jelas bahwa ia merasa bahagia di London Utara dan berkomitmen untuk tetap bermain bersama Arsenal hingga akhir musim depan.

Informasi yang beredar di beberapa media sports belakangan ini menyoroti keinginan Zubimendi untuk mencari klub baru setelah mendapatkan menit bermain yang minim. Kabar ini juga menyebutkan bahwa sejumlah raksasa Eropa, termasuk Real Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG), dikabarkan memiliki ketertarikan kuat untuk membawa sang gelandang bergabung di skuad mereka mulai bulan Januari.

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Klarifikasi Pindah Arsenal Musim Dingin

Zubimendi mengonfirmasi melalui wawancara terbaru bahwa rumor mengenai kepindahannya sama sekali tidak benar. Ia menolak pernyataan yang mengaitkannya dengan ketidakbahagiaan atau permintaan keras untuk dilepas oleh Arsenal. Pemain berdarah Spanyol ini menegaskan bahwa situasinya saat ini sangat positif dan ia tidak memiliki niat untuk mencari tantangan baru di tengah musim.

"Saya rasa saya akan tetap di Arsenal hingga bulan Juni tahun depan. Saya masih bahagia bermain di klub ini," kata Zubimendi dengan tegas dalam pernyataannya. Pernyataan ini merupakan klarifikasi langsung untuk meredam spekulasi yang sempat meningkat pesat di antara para penggemar tim The Gunners dan klub-klub pesaing.

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Pendekatan Mikel Arteta dan Manajemen Klub

Gelandang ini juga membahas bagaimana ia menangani ekspektasi terkait jumlah menit bermain di lapangan. Ia menjelaskan bahwa situasi ini telah didiskusikan secara terbuka dengan pelatih utama, Mikel Arteta, sejak awal musim dimulai. Arteta telah menjelaskan rencananya untuk membatasi menit bermain Zubimendi di kompetisi Liga Champions musim ini.

Alih-alih meminta keluar dari klub, Zubimendi memilih untuk menerima penjelasan pelatihnya dan justru berkomitmen untuk mempertahankan posisinya. Ia menyatakan bahwa ia sedang berjuang keras untuk mendapatkan tempat dalam skuad inti, bukan melarikan diri ke klub lain. Pendekatan ini menunjukkan profesionalisme tinggi dari pemain yang masih sangat muda dalam karier profesionalnya.

Kontrak Hingga 2030 dan Nilai Transfer

Bagi klub-klub yang masih tertarik untuk memikat jasa Zubimendi, mereka harus siap menghadapi tantangan finansial yang sangat besar. Pemain ini masih terikat oleh kontrak panjang bersama Arsenal hingga tahun 2030. Hal ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat bagi Arsenal di setiap negosiasi transfer.

Menurut laporan yang beredar, Arsenal tidak akan melepas Zubimendi dengan harga murah. Klub dari London Utara tersebut dikabarkan hanya akan mempertimbangkan pelepasan sang gelandang jika tawaran yang masuk berada di kisaran 60 hingga 65 juta euro. Selain itu, pelepasan tersebut kemungkinan besar baru akan dipertimbangkan pada bulan Januari tahun 2027 nanti.

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Keputusan Zubimendi untuk tetap bertahan menunjukkan stabilitas baru di lini tengah Arsenal. Dengan komitmen ini, sang gelandang berharap dapat terus berkontribusi dan meningkatkan performa di bawah asuhan Mikel Arteta. Fans Arsenal dapat bernapas lega karena salah satu aset berharga tim mereka tidak akan hilang di jendela transfer musim dingin.