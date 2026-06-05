Zona Kerja Sama Inovasi Digital Hijau China-Eropa (Baoting) merupakan proyek unggulan bagi pembangunan zona percontohan nasional untuk peradaban ekologis di Hainan. Pembangunan zona ini berlangsung lancar dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pembangunan zona percontohan nasional lainnya di Hainan.

Baoting, China - Zona Kerja Sama Inovasi Digital Hijau China-Er opa (Baoting) merupakan proyek unggulan bagi pembangunan zona percontohan nasional untuk peradaban ekologis di Hainan. Mandat yang diberikan adalah membangun sistem pengembangan industri hijau dan rendah karbon, mendorong ekonomi digital hijau , serta mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi.

Pembangunan sektor-sektor utama di zona kerja sama ini, termasuk Area Awal Ningyuan serta Kawasan Industri Medis dan Kesehatan Jiamao, berlangsung lancar. Pekerja-pekerja sedang memindahkan bahan bangunan di lokasi pembangunan Kawasan Industri Medis dan Kesehatan Jiamao di Zona Kerja Sama Inovasi Digital Hijau China-Eropa (Baoting) di Baoting, Provinsi Hainan, China selatan, pada 3 Juni 2026.

Mereka juga meratakan semen di lokasi pembangunan Area Awal Ningyuan di Zona Kerja Sama Inovasi Digital Hijau China-Eropa (Baoting) di Baoting, Provinsi Hainan, China selatan, pada 3 Juni 2026. Pembangunan zona ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pembangunan zona percontohan nasional lainnya di Hainan. Zona ini juga diharapkan dapat menjadi pusat inovasi digital hijau di Asia Tenggara. Namun, pembangunan zona ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan biaya yang tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah China harus dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan demikian, zona ini dapat menjadi contoh bagi pembangunan zona percontohan nasional lainnya di Hainan dan menjadi pusat inovasi digital hijau di Asia Tenggara





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