Zinedine Zidane Kritik Taktik Prancis Setelah Lolos ke Perempat-Final Nations League

Pelatih Zinedine Zidane mengecewakan penampilan defensif Prancis meski lolos. Tim menghadapi tekanan Turki dengan pressing buruk di babak pertama.

Zinedine Zidane tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap performa defensif Prancis setelah tim tersebut meraih kemenangan tipis 2-1 atas Turki untuk mengamankan tiket perempat-final Nations League.

Kelemahan Taktik di Babak Pertama

Zidane secara eksplisit menyoroti masalah pressing tim yang gagal menekan Turki, terutama pada 45 menit pertama pertandingan yang berlangsung pada Kamis. Prancis tampak sangat rentan dalam struktur pertahanan ketika tidak menguasai bola, sebuah kelemahan yang dimanfaatkan dengan baik oleh lawan. Pelatih legendaris itu mengakui bahwa timnya kebingungan menghadapi taktik penjaga gawang Turki yang bermain jauh ke depan, sehingga menciptakan ruang kosong yang berbahaya di lini belakang.

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Menurut Zidane, tekanan tim tidak berjalan dengan baik dan hal ini menjadi alasan utama mengapa timnya mengalami kesulitan di babak pertama. Prancis sempat kehilangan inisiatif dan terlihat lesu sebelum akhirnya bangkit untuk meraih kemenangan. Kondisi tersebut membuat pelatih asal Prancis tersebut merasa perlu untuk segera melakukan evaluasi mendalam mengenai strategi yang diterapkan di lapangan.

Tanggung Jawab Kolektif Tim

Zidane menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan lini belakang, melainkan tanggung jawab seluruh pemain. Ia menekankan bahwa pressing harus dilakukan secara kolektif dan tim harus lebih kompak dalam bekerja sama tanpa bola. "Ini bukan kesalahan lini belakang. Ini tanggung jawab kami semua," ujar Zidane saat memberikan pernyataan pasca-pertandingan.

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Pelatih tersebut juga mengungkapkan bahwa timnya perlu memperbaiki cara mempertahankan penguasaan bola dan mengurangi kebiasaan berlari sembari membawa bola. Zidane menyatakan bahwa bekerja tanpa bola bukanlah kekuatan utama tim saat ini, meskipun para pemain menunjukkan respons yang baik dalam memperbaiki hal-hal tersebut setelah jeda waktu istirahat.

Pemulihan Performa Pasca-Jeda

Meski memulai laga dengan goyah dan memberikan peluang emas kepada Turki, Zidane mencatat adanya peningkatan performa yang nyata setelah babak pertama. Tim berhasil memperbaiki pressing dan meningkatkan kualitas permainan dengan dua sentuhan pada babak kedua. Zidane menjelaskan bahwa tidak ada keributan besar di ruang ganti, namun perubahan taktis kecil berhasil membuat penampilan tim menjadi lebih baik di fase kedua pertandingan.

Kemenangan ini memastikan Prancis lolos ke delapan besar Nations League, namun Zidane tidak ingin timnya menjadi complacent. Ia meminta agar para pemain terus mempertahankan standar tinggi yang dicapai di babak kedua untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di fase gugur.

Ekspektasi untuk Fase Gugur

Lonceng peringatan bagi Prancis terdengar saat ini karena kinerja yang belum optimal. Zidane harus memastikan skuadnya menjadi lebih kompak dalam melakukan pressing dan lebih efisien dalam pergerakan bola jika ingin menghindari kesulitan di perempat-final. Fokus tim sekarang beralih ke persiapan mental dan fisik untuk menghadapi lawan yang mungkin lebih tangguh di babak selanjutnya.

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Pelatih berusia 50 tahun tersebut tidak memberikan toleransi bagi kesalahan yang sama di masa depan. Ia berharap para pemain bisa belajar dari momen ini dan meningkatkan disiplin taktis secara signifikan. Dengan target utama sudah tercapai, tantangan berikutnya adalah memastikan performa konsisten di tingkat kompetisi yang lebih tinggi.