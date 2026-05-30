Zikir Pagi di Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah: Amanat, Keutamaan, dan Cara Melakukannya

Artikel ini mengupas tuntas tentang keutamaan dzikir pagi selama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satu bulan suci dalam Islam. Dijelaskan dalih-dalih sahih yang menggariskan keistimewaan waktu tersebut, serta beberapa bacaan dzikir yang dianjurkan Rasulullah SAW, seperti tahlil, takbir, tahmid, dan doa-doanya. Bacaan lengkap dalam teks Arab, latin, terjemahan, dan keutamaannya juga disertakan untuk memudahkan umat Muslim dalam mengamalkannya.

Dalam Islam, setiap hari menghadirkan berkah, namun tidak semua hari diciptakan sama dalam kemuliaannya. Dzulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan, salah satu dari empat bulan suci dalam Islam (Asyhurul Hurum).

Merujuk pada berbagai dalil sahih, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah waktu yang paling istimewa dan sangat dirindukan oleh para pencari rahmat Allah. Bulan Dzulhijjah adalah waktu yang paling agung dan paling dicintai Allah untuk beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas).

Di antara sekian banyak amalan yang bisa dilakukan, dzikir pagi di bulan mulia ini memiliki keistimewaan tersendiri sebagai pembuka pintu rezeki. Dzikir ini tidak hanya mendatangkan pahala berlipat ganda, tetapi juga menjadi sarana membuka pintu rezeki yang berkah bagi setiap Muslim dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ada beberapa dzikir yang dianjurkan pada pagi hari khususnya di sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Zikir pertama adalah kalimat tahlil yang bekanannya seperti berikut: Teks Arab: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. Latin: Lā ilāha illallāhu wahdahu lā syarīka lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alā kulli syai'in qadīr. Allāhumma lā māni'a limā a'ṭaita wa lā mu'ṭiya limā mana'ta wa lā yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.

Artinya: Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kekuasaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tiada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah bermanfaat kekayaan dan harta benda bagi pemiliknya, dari-Mu lah segala kekayaan.

(HR. Muslim) Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini sebanyak 100 kali dalam sehari akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan sepuluh budak, dicatatin seratus kebaikan, dihapus seratus keburukan, dan dilindungi dari setan hingga petang. Do kedua yang dianjurkan adalah doa untuk memeohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.

Teks Arab: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. Latin: Aṣbaḥnā wa aṣbaḥal mulku lillāhi rabbil-'ālamīn. Allāhumma innī as'aluka khaira hādzal yaumi: fatḥahu, wa naṣrahu, wa nūrahu, wa barakatahu, wa hudāhu, wa a'ūdzu bika min syarri mā fīhi wa syarri mā ba'dah. Artinya: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, Rabb seluruh alam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan hari ini: kemenangan, cahaya, keberkahan, dan petunjuk di dalamnya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Dzikir ketiga adalah takbir, tahlil, dan tahmid yang conten dalam hadis: Rasulullah SAW bersabda, Maka perbanyaklah di hari-hari itu membaca tahlil, takbir, dan tahmid. (HR.

Ahmad). Bacaan takbir, tahlil, dan tahmid yang dimaksud adalah: تَكْبِير: اللَّهُ أَكْبَرُ، تَلْحِيل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تَحْمِيد: الْحَمْدُ لِلَّهِ. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa keempat bacaan ini menjadi inti dzikir yang dianjurkan selama sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Empat bacaan tersebut meliputi kalimat takbir: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

Selain itu, disebutkan bahwa membaca tasbih (سُبْحَانَ اللَّهِ), tahlil (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ), dan takbir (اللَّهُ أَكْبَرُ) juga dianjurkan. Pengingat pentingnya dzikir pada waktu pagi dalam amal ibadah ini dapat menjadi sarana meningkatkan kedekatan dengan Allah serta membuka rezeki yang berkah, terutama di bulan Dzulhijjah.





Dzikir Pagi Dzulhijjah Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah Bacaan Dzikir Paling Utama Amanat Hadis Dzulhijjah Buka Rezeki Dzikir

