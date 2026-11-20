Pelatih Zinedine Zidane menegaskan target Prancis menembus empat besar UEFA Nations League, bukan balas dendam atas kekalahan Piala Dunia dari Spanyol.

Pelatih timnas Prancis, Zinedine Zidane, menegaskan bahwa pertemuan melawan Spanyol di perempat final UEFA Nations League bukan tentang keinginan balas dendam atas kekalahan di semifinal Piala Dunia. Zidane secara eksplisit menyatakan bahwa fokus seluruh tim adalah untuk menembus empat besar turnamen dan berkompetisi memperebutkan gelar juara. Pernyataan ini dilayangkan untuk mengklarifikasi posisi tim sebelum laga penting scheduled pada Maret 2027.

Konteks Legal Hasil Undian Perempat Final

Situasi jalur kompetisi berubah bagi Spanyol setelah mereka kalah dari Inggris pada hari Minggu lalu, yang memaksa mereka menempuh jalur yang lebih sulit di UEFA Nations League. Hasil undian mempertemukan mereka dengan Prancis di perempat final, dengan leg kedua dijadwalkan berlangsung di luar Spanyol. Hasil pertandingan ini akan menentukan jalur selanjunya menuju final UEFA Nations League. Pemenang duel antara Spanyol dan Prancis akan menghadapi pemenang laga antara Belanda kontra Portugal dalam babak berikutnya.

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Perbedaan Konteks Kompetisi vs Piala Dunia

Zidane mengakui bahwa duel ini membangkitkan kenangan semifinal Piala Dunia, ketika Spanyol berhasil menyingkirkan Prancis dan melaju ke final melawan Argentina, sebelum akhirnya keluar sebagai juara. Namun, pelatih timnas Prancis tersebut berbicara tentang laga melawan Spanyol tersebut dengan penekanan pada perbedaan situasi. Ia menegaskan fokusnya tertuju pada tantangan yang ada di depan mata, tanpa menoleh pada apa yang terjadi Juli lalu dalam konteks trofi berbeda.

Strategi Zidane Menghadapi Juara Dunia Saat Ini

Zidane juga mengulas kekuatan Spanyol secara objektif. Ia mengaku sejak awal sudah menyadari betapa sulitnya laga ini dan menegaskan bahwa staf pelatih akan mempelajari lawan secara cermat. Zidane menyatakan bahwa mereka sudah memantau pertandingan-pertandingan terakhir Spanyol dan ia akan menganalisis semuanya bersama staf pelatih. Menurut Zidane, untuk melangkah jauh di turnamen apa pun, Anda harus menghadapi tim-tim terbaik dan menyingkirkan mereka. Spanyol merupakan juara dunia dan Eropa saat ini, sehingga mereka adalah lawan yang sangat berbobot.

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Proses Seleksi Pemain dan Persiapan Tim

Mengenai persiapan Prancis untuk laga tersebut, Zidane menjelaskan bahwa staf pelatih akan terus memantau para pemain yang bergabung dalam skuad pada November lalu, juga pemain-pemain lainnya, demi memilih kelompok terbaik untuk tantangan ini. Zidane mengakui bahwa semua pemain menjalani pertandingan penting bersama klub masing-masing. Mereka baru akan berkumpul lagi empat bulan mendatang, tetapi Zidane yakin mereka akan terus mengingat laga penting ini agar siap pada Maret nanti.

Jadwal Lengkap Kompetisi Hingga Final 2027

Jadwal resmi perempat final sudah ditetapkan dengan jelas. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2027, sementara Prancis akan menjadi tuan rumah leg kedua pada 28 Maret. Dua laga semifinal dijadwalkan berlangsung pada 9 dan 10 Juni 2027, sedangkan partai final akan digelar pada 13 Juni. Zidane menegaskan bahwa tujuan utama timnya adalah mencapai semifinal dan meraih gelar UEFA Nations League, bukan mencari kepastian tentang siapa lawan di babak selanjutnya.