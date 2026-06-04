Zhang Yiming, pendiri ByteDance, telah menjadi orang terkaya di Tiongkok menurut Bloomberg Billionaires Index dengan kekayaan USD 92,8 miliar. Kenaikan ini menandai perubahan besar dalam industri teknologi, di mana kombinasi platform digital global dan kecerdasan buatan (AI) menjadi mesin utama pencipta nilai. Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Zhang mencapai USD 92,8 miliar atau sekitar Rp 1.670,4 triliun, menjadikannya orang terkaya di Tiongkok dan menyalip konglomerat India Mukesh Ambani. Posisi orang terkaya Asia masih ditempati Gautam Adani dengan kekayaan USD 117,4 miliar atau sekitar Rp 2.113,2 triliun. Lonjakan valuasi ByteDance didorong oleh keberhasilan dua aset utama perusahaan, yakni TikTok dan chatbot AI Doubao. Doubao telah mengumpulkan lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan dan menjadi chatbot paling populer di Tiongkok, memperkuat posisi ByteDance dalam perlombaan AI konsumen. Kenaikan valuasi perusahaan juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang ByteDance. Amy Lin, analis Capital Securities di Shanghai, mengatakan,

Zhang Yiming , Pendiri ByteDance, Menjadi Orang Kaya Nomor 2 di Asia dengan Kekayaan USD 92,8 Miliar. Zhang Yiming , pendiri ByteDance, telah menjadi orang terkaya di Tiongkok menurut Bloomberg Billionaires Index dengan kekayaan USD 92,8 miliar.

Kenaikan ini menandai perubahan besar dalam industri teknologi, di mana kombinasi platform digital global dan kecerdasan buatan (AI) menjadi mesin utama pencipta nilai. Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Zhang mencapai USD 92,8 miliar atau sekitar Rp 1.670,4 triliun, menjadikannya orang terkaya di Tiongkok dan menyalip konglomerat India Mukesh Ambani. Posisi orang terkaya Asia masih ditempati Gautam Adani dengan kekayaan USD 117,4 miliar atau sekitar Rp 2.113,2 triliun.

Lonjakan valuasi ByteDance didorong oleh keberhasilan dua aset utama perusahaan, yakni TikTok dan chatbot AI Doubao. Doubao telah mengumpulkan lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan dan menjadi chatbot paling populer di Tiongkok, memperkuat posisi ByteDance dalam perlombaan AI konsumen. Kenaikan valuasi perusahaan juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang ByteDance. Amy Lin, analis Capital Securities di Shanghai, mengatakan,





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Zhang Yiming Bytedance Tiktok Doubao AI Kekayaan Industri Teknologi

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