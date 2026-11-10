Zhang Linghe Pamer Dua Gaya Busana di W Annual Gala Shanghai 2026

Aktor Zhang Linghe mencuri perhatian di W Annual Gala Shanghai 2026 dengan dua tampilan busana kontras dari Robert Wun, Gucci, dan Bvlgari yang viral di media sosial.

Zhang Linghe menjadi sorotan utama di W Annual Gala yang diselenggarakan di Shanghai, Tiongkok, pada Senin 9 November 2026. Aktor asal China ini menghadirkan dua gaya busana berbeda yang langsung ramai diperbincangkan di media sosial sejak acara dimulai. Kehadirannya dalam balutan pakaian dramatis dan mewah berhasil memancing banyak reaksi positif dari publik dan para penggemar mode.

Detail Tampilan Robert Wun dan Julukan Baron

Zhang Linghe memulai penampilan pada sesi foto dan karpet merah dengan mengenakan haute couture rancangan desainer Robert Wun. Ia memilih palet warna hitam dan putih yang menciptakan siluet teatrikal khas sang desainer, membuat penampilannya terlihat seperti sosok baron dari dongeng gotik. Warganet pun memberikan julukan "Baron Kegelapan" untuk kesan misterius yang ia bangun.

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Busana tersebut dilengkapi dengan topi berpinggiran lebar, jubah panjang yang menjuntai, serta rok plisir dengan ujung bergradasi dari hitam ke putih. Aksesoris pendukung seperti sarung tangan beludru hitam, setangkai mawar merah, cincin Serpenti, dan jam tangan Octo Roma dari Bvlgari semakin mempercantik tampilan gelap ini. Zhang Linghe menjelaskan bahwa kerah tegak dan tajam pada busana tersebut terinspirasi dari ilustrasi tokoh pada kartu remi Eropa abad pertengahan.

Menurut laporan media Tiongkok, ini merupakan kali pertama Zhang Linghe hadir di W Annual Gala. Namun, ia diketahui sudah tiga tahun berturut-turut mengenakan rancangan Robert Wun di berbagai acara mode besar. Aktor ini juga menyebutkan bahwa jubah yang longgar terasa sangat nyaman bagi dirinya karena ia terbiasa memakai kostum saat bermain drama.

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Transformasi Gaya Bersama Merek Gucci

Tampilan Zhang Linghe berubah drastis pada rangkaian foto berikutnya ketika ia mengenakan setelan bergaris biru tua dari Gucci. Ia memadukan setelan tersebut dengan kemeja satin berwarna biru dan kacamata hitam berbingkai tipis. Latar belakang oranye yang cerah menambah kesan maskulin dan lebih santai dibandingkan dengan busana couture sebelumnya. Kalung, jam tangan, dan cincin tambahan dari Bvlgari menyempurnakan penampilan santai ini.

Kedua merek tersebut, Gucci dan Bvlgari, bukanlah nama asing bagi Zhang Linghe. Ia diketahui telah menjabat sebagai brand ambassador untuk kedua rumah mode ternama dunia ini. Kehadirannya sebagai duta merek menjadi alasan utama ia menampilkan koleksi terbaru dari kedua brand tersebut dalam acara bergengsi ini.

Konsep Event dan Peserta Lainnya

W Annual Gala merupakan acara tahunan dari majalah mode W edisi bahasa Mandarin yang mempertemukan selebritas dalam balutan busana haute couture. Edisi tahun 2026 mengusung konsep "A Tale of Two Cities" yang dilaksanakan di dua kota berbeda. Rangkaian pertama acara berlangsung di Makau pada 1 November 2026, sebelum dilanjutkan di Shanghai pada 9 November 2026. Tema yang dibawa pada tahun ini adalah Golden Age dengan nuansa retro modern yang sinematik.

Di Shanghai, Zhang Linghe tidak datang sendirian. Sejumlah bintang China lain juga ikut menarik perhatian para pengunjung dan penggemar. Qi Wei dan Tang Yan tampil elegan dalam gaun beludru, sementara Liu Haocun memilih nuansa pink bergaya putri. Hou Minghao juga hadir dengan setelan beludru hitam yang dipadukan dengan bros. Deretan penampilan mewah ini membuat gelaran W Annual Gala di Shanghai ramai menjadi bahan perbincangan hangat di industri hiburan China.