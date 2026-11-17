Diskusi antara Ukraina, AS, dan Eropa berlangsung sulit amid serangan infrastruktur. Zelenskyy janji lanjut perundingan di Berlin dengan Russia envoy.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memimpin putaran pembicaraan diplomasi tingkat tinggi dengan perwakilan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada Senin, tanggal 16 November 2025. Pertemuan virtual ini melibatkan utusan khusus Presiden AS Donald Trump, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, dalam upaya mendamaikan konflik berkepanjangan dengan Rusia. Upaya negosiasi tersebut berlangsung di tengah eskalasi militer yang semakin intensif di lapangan perang.

Diskusi Sulit Antara Zelenskyy Dan Utusan Trump

Zelenskyy secara terbuka mengakui bahwa proses dialog bersama Witkoff dan Kushner tidak berjalan dengan mudah atau tanpa hambatan berarti. Meskipun terdapat kesepahaman di antara seluruh pihak yang terlibat untuk melanjutkan proses perdamaian secara lebih terstruktur, ketegangan politik dan militer masih sangat kental terasa. Seluruh delegasi sepakat bahwa langkah selanjutnya harus diambil di Berlin, Jerman, dengan melibatkan Kelompok Coalition of the Willing.

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Kelompok Coalition of the Willing merujuk pada koalisi negara-negara sekutu yang secara tegas mendukung kedaulatan dan integritas territorial Ukraina. Keputusan untuk mengadakan pertemuan fisik di Berlin ini menandai perubahan strategi dari negosiasi virtual menuju forum diplomatik yang lebih formal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa posisi Ukraina, AS, dan mitra Eropa dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Rusia.

Eskalasi Serangan Drone Dan Target Infrastruktur Vital

Sementara diplomasi berlangsung di meja perundingan, situasi di medan perang Ukraina memanas dengan cepat setelah pertemuan tersebut. Vitali Klitschko, Walikota Kyiv, mengonfirmasi bahwa ibu kota Ukraina menjadi sasaran serangan rudal yang menghantam dua jembatan strategis. Jembatan Utara dan Jembatan Selatan yang melintasi Sungai Dnipro dilaporkan menjadi target utama serangan udara ini.

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Sistem pertahanan udara Ukraina merespons cepat dengan mengaktifkan interceptor untuk melindungi infrastruktur vital tersebut. Warga Kyiv mendengar suara ledakan yang keras di berbagai titik kota, menandakan intensitas serangan yang meningkat. Klitschko melaporkan bahwa kerusakan infrastruktur mungkin terjadi, namun detail kerusakan lanjut masih dalam proses verifikasi oleh tim darurat lokal.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan drone malam sebelumnya merupakan operasi terbesar sejak invasi skala penuh dimulai pada tahun 2022. Moskow melaporkan bahwa hampir seratus drone udara berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara di sekitar wilayah ibukota Rusia. Serangan ini juga menargetkan Jembatan Krimea, sebuah infrastruktur simbolik dan logistik penting yang menghubungkan Rusia dengan semenanjung tersebut.

Posisi Jared Kushner Dan Langkah Ke Berlin

Jared Kushner menegaskan bahwa Washington terus berupaya keras untuk mencapai kesepakatan damai melalui koordinasi intensif dengan Moskow dan Kyiv. Namun, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah isu krusial yang belum terselesaikan dan memerlukan keputusan politik yang sulit dari semua pihak. Kushner dan Witkoff telah melakukan komunikasi langsung dengan Yuri Ushakov, penasihat Kremlin, untuk menyepakati tahap berikutnya dalam proses perdamaian.

Isu yang dibahas mencakup kemungkinan pengaturan pertemuan langsung antara perwakilan Eropa dan Rusia. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat menyampaikan kekhawatiran dan usulan konkret secara tatap muka. Peran Kanselir Jerman Friedrich Merz diharapkan dapat menjadi fasilitator netral dalam pertemuan mendatang di Berlin.

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Putaran perundingan terbaru ini merupakan kelanjutan dari pertemuan historis yang diadakan di Abu Dhabi pada pekan lalu. Dalam pertemuan di Uni Emirat Arab tersebut, pejabat dari AS, Ukraina, dan Rusia duduk bersama untuk pertama kalinya setelah jeda selama sembilan bulan. Pertemuan di Abu Dhabi membuka jalan bagi dialog lebih lanjut, meskipun tantangan lapangan perang tetap menjadi penghalang utama menuju perdamaian berkelanjutan.