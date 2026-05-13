Zaki Ubaidillah: "Perlawanan Tersulit Kalahkan Wakil Prancis""

Setelah melewati gim pertama dengan standar ketat, Zaki Ubaidillah melakukan perubahan mindset yang luar biasa. Ketahanannya mental yang kuat dan keberaniannya tak pernah kendur memberi dia momentum kemenangan yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya.

Hasil Thailand Open 2026 dari sektor tunggal putra yang mempertemukan wakil Indonesia, Mohammad Zaki Ubaidillah atau Ubed menghadapi, Panitchaphon Teeraratsakul . Memasuki gim kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat.

Zaki sempat tertinggal di awal, namun mampu menjaga fokus dan perlahan membalikkan keadaan. Hasil Thailand Open 2026: Susah Payah Kalahkan Wakil Prancis, Amri/Nita Ikuti Jejak Jafar/Felisha ke Babak Kedua "Alhamdulillah hari ini pertandingannya cukup baik, lancar dan tanpa cedera juga. Dari awal saya sudah mempersiapkan mindset bahwa lawan tidak mudah," ujar Ubed setelah pertandingan.

"Di gim kedua mulai ketat, saya sempat ketinggalan tapi terus berusaha satu poin demi satu poin, tidak kendur pikirannya," katanya. Ketahanan mental menjadi kunci kemenangannya pada laga tersebut hingga ia memastikan tiket ke babak berikutnya. Ubed menegaskan tidak ada perubahan besar dalam strategi permainannya, namun ia merasa lebih siap secara mental saat turun ke lapangan.

"Secara strategi tidak ada yang terlalu berubah, hanya pembawaan saya ke lapangan lebih siap saja," ujarnya. "Sekarang levelnya lebih tinggi, jadi saya mau masuk delapan besar dulu, lalu ke semifinal," katanya menambahkan.





