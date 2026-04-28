Yusuf Mahardika Akui Gugup Beradegan Intim dengan Wulan Guritno di Film Norma

Yusuf Mahardika mengungkapkan rasa gugupnya saat beradu akting dengan Wulan Guritno dalam film Norma. Ia juga memberikan analogi unik tentang buaya yang menangis saat makan. Film Crocodile Tears yang dibintanginya akan tayang pada 7 Mei 2026.

Yusuf Mahardika mengakui merasa gugup saat harus memerankan adegan intim bersama Wulan Guritno dalam film berjudul Norma. Pengakuan ini ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Selasa, 28 April 2026.

Ia bahkan membuat analogi unik mengenai buaya, menyatakan bahwa buaya benar-benar menangis saat makan. Menurutnya, hal ini mungkin disebabkan oleh faktor biologis, di mana tekanan pada mulut buaya memicu keluarnya air mata, serta proses alami pertumbuhan kembali gigi yang patah. Pernyataan ini tentu saja bersifat metaforis, menggambarkan ketegangan dan tekanan yang ia rasakan saat berhadapan dengan adegan yang menantang tersebut.

Film Crocodile Tears, yang dibintangi oleh Yusuf Mahardika sebagai Johan, mengisahkan kehidupan seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya, diperankan oleh Marissa Anita, di sebuah penangkaran buaya yang mulai terbengkalai dan sepi pengunjung. Kehidupan mereka digambarkan sebagai rutinitas yang tenang namun monoton. Film ini menawarkan eksplorasi mendalam mengenai dinamika hubungan ibu dan anak, serta perjuangan mereka dalam menghadapi kondisi ekonomi dan lingkungan yang semakin sulit. Penangkaran buaya menjadi latar belakang yang kuat, melambangkan isolasi, stagnasi, dan potensi bahaya yang mengintai.

Lebih dari sekadar drama keluarga, Crocodile Tears juga menyentuh isu-isu sosial seperti dampak pariwisata yang menurun, pelestarian lingkungan, dan pentingnya menjaga tradisi. Film ini diharapkan dapat memicu refleksi mengenai nilai-nilai kehidupan dan arti kebersamaan. Crocodile Tears akan mulai ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 7 Mei 2026. Film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang berbeda, dengan alur cerita yang kuat, akting yang memukau, dan visual yang memanjakan mata.

Selain Yusuf Mahardika dan Marissa Anita, film ini juga melibatkan sejumlah aktor dan aktris berbakat lainnya. Produksi film ini didukung oleh tim kreatif yang berpengalaman, yang telah menghasilkan berbagai karya berkualitas sebelumnya.

