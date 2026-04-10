Yusril: Usulan Wapres soal Kasus Andrie Yunus akan Dibahas Bersama MA

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan membahas usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bersama dengan Mahkamah Agung (MA).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus . Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan membahas usulan tersebut bersama dengan Mahkamah Agung (MA).

Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan mengakomodasi saran serta usulan yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden. Pernyataan ini disampaikan Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari Jumat. Yusril menyoroti bahwa penting untuk mempertimbangkan semua opsi yang ada dalam menangani kasus ini, termasuk kemungkinan melibatkan hakim. Menurutnya, keterlibatan hakim bukanlah hal yang mustahil, mengingat adanya preseden dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengadilan HAM dan pengadilan tindak pidana korupsi. Yusril menjelaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu, dimungkinkan untuk merekrut hakim khusus yang menangani perkara-perkara tersebut. Hal ini, menurutnya, memerlukan diskusi lebih lanjut antara pemerintah dan Mahkamah Agung untuk mencari kesepakatan dan memastikan implementasi yang efektif. Meskipun demikian, Yusril menekankan bahwa hingga saat ini belum ada tersangka dari kalangan sipil yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. \Karena seluruh tersangka yang telah ditetapkan berasal dari kalangan militer, yaitu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka proses pengadilan akan dilakukan di pengadilan militer. Yusril menjelaskan bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melimpahkan berkas perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Oditurat Militer II-07 Jakarta pada hari Selasa. Proses pelimpahan ini merupakan langkah awal dalam proses hukum. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Oditurat Militer, maka perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk disidangkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti kasus ini secara serius dan transparan. Puspom TNI sendiri telah menetapkan empat prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka tersebut merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada akhir bulan lalu. Identitas keempat tersangka tersebut adalah Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES. Penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, serta berharap keadilan dapat ditegakkan bagi korban dan pihak yang terlibat.\Penjelasan lebih lanjut dari Yusril juga mencakup aspek teknis terkait penanganan kasus. Yusril menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan korban tetap terlindungi. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk MA, untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Yusril juga menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dalam menangani kasus ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan nanti didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang aktivis HAM. Kasus ini juga melibatkan anggota militer, yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganannya. Pemerintah menyadari pentingnya menangani kasus ini dengan cermat dan hati-hati. Yusril juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam menyikapi kasus ini. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai perkembangan kasus ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terus memantau dan memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yusril Ihza Mahendra Gibran Rakabuming Raka Andrie Yunus Mahkamah Agung Penyiraman Air Keras Pengadilan Militer

United States Latest News, United States Headlines

