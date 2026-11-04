Yusril Umumkan Penyadapan Prabowo Arah pada Makar, Tersangka Ditahan

Menteri Yusril Ihza Mahendra konfirmasi penyelidikan penyadapan terhadap Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar. Mantan Kapolri Listyo Sigit ditetapkan tersangka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra resmi mengumumkan bahwa penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto telah masuk pada babak baru yang serius. Dalam perkembangan terbaru, proses hukum tersebut mulai mengarah pada indikasi adanya tindak pidana makar terhadap kepala negara. Langkah ini menandai pergeseran fokus investigasi dari sekadar pelanggaran privasi menjadi ancaman terhadap stabilitas kekuasaan eksekutif.

Fokus Investigasi Mengarah pada Motif Melumpuhkan Kekuasaan

Pernyataan tersebut secara resmi dibuka oleh Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, 4 November 2026. Ia menjelaskan bahwa penyidik tidak lagi hanya berfokus pada aspek teknis penyadapan tanpa hak, melainkan mendalami motif dan tujuan strategis di balik aktivitas ilegal tersebut. Yusril menegaskan bahwa ada indikasi kuat adanya upaya sistematik untuk melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto agar beliau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.

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Menteri Yusril Ihza Mahendra secara eksplisit membedakan antara tindakan pembunuhan fisik dengan upaya politik untuk melemahkan otoritas presiden. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa meskipun tidak ada indikasi upaya pembunuhan langsung, tujuan utama para pelaku adalah membuat Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaannya. Pernyataan ini menjadi titik balik penting karena membuka pintu masuk bagi penerapan pasal-pasal yang lebih berat terkait kejahatan terhadap negara.

Kabar ini sangat mengejutkan karena bertolak belakang dengan pernyataan resmi yang diucapkan sehari sebelumnya, pada Selasa, 3 November 2026. Pada saat itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa belum ada indikasi makar dalam perkara ini dan penyidik masih berkonsentrasi pada pasal-pasal penyadapan ilegal, intersepsi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perbedaan narasi ini menunjukkan dinamika cepat dalam temuan barang bukti selama beberapa hari terakhir.

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Identitas Tersangka dan Dampak Hukum Bagi Pejabat Kepolisian

Kasus besar ini menyeret nama mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke dalam lingkaran tersangka. Bersama dengan dua jenderal polisi lainnya, mantan pimpinan polisi tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana terkait sistem elektronik. Penetapan status tersangka ini menunjukkan tingkat kelengkapan bukti permulaan yang telah dicapai oleh penyidik.

Keberadaan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka menimbulkan implikasi hukum yang signifikan mengingat posisinya yang strategis. Kasus ini bukan lagi sekadar masalah teknis intersepsi komunikasi, melainkan menyentuh ranah keamanan nasional dan integritas institusi kepolisian. Proses hukum terhadap para tersangka akan melibatkan analisis mendalam terhadap data digital, log sistem, dan perintah yang dikeluarkan selama periode penyadapan dilakukan.

Kerangka Hukum Makar Sesuai Pasal 191 hingga 193 KUHP

Pergeseran fokus ini mengarah pada penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana makar memiliki rumusan yang sangat spesifik dan berbeda dengan demonstrasi atau kritik politik biasa. KUHP mengategorikan makar menjadi tiga jenis utama, yaitu makar terhadap Presiden, makar terhadap NKRI, dan makar terhadap pemerintah.

Pasal 191 KUHP mengatur secara khusus mengenai makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. Undang-undang ini menyebut bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dapat dihukum mati, pidana seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Ancaman hukuman yang sangat berat ini mencerminkan perlindungan hukum tertinggi terhadap kepala negara.

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Sementara itu, Pasal 192 mengatur mengenai makar yang bertujuan menyerahkan wilayah negara kepada kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. Untuk kategori ini, ancaman hukumannya juga sama beratnya dengan pasal sebelumnya, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menilai apakah ada unsur pengkhianatan terhadap kedaulatan negara dalam kasus penyadapan yang melibatkan data sensitif presiden.

Implikasi Terhadap Stabilitas Politik dan Prosedur Hukum Selanjutnya

Pasal 193 KUHP mengatur mengenai makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan susunan pemerintahan yang sah menurut UUD 1945. Ancaman hukuman untuk pelaku umum adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun, sedangkan bagi pemimpin atau pengatur makar ancaman hukumannya meningkat menjadi paling lama lima belas tahun. Ketentuan ini penting untuk membedakan antara agen yang melaksanakan perintah dan pihak yang merencanakan tindak pidana.

Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa elemen-elemen yang mengarah pada dugaan makar masih dalam proses pendalaman lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa hal tersebut belum menjadi kesimpulan akhir dan masih memerlukan verifikasi bukti yang ketat. Proses hukum akan terus berjalan untuk memastikan bahwa setiap tersangka bertanggung jawab sesuai dengan derajat keterlibatan dan niat jahat yang terbukti di depan pengadilan.

Kasus ini berpotensi mengubah lanskap keamanan politik di Indonesia karena melibatkan figur-figur kunci dalam struktur pertahanan dan keamanan negara. Penjelasan mendalam mengenai unsur makar diperlukan agar publik memahami bahwa tidak setiap tindakan yang mengganggu kekuasaan dapat dikategorikan sebagai makar tanpa bukti niat dan rencana yang jelas. Proses transparansi dalam penegakan hukum akan menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.