Yusril: Tidak Ada Celah Hukum Bagi Gibran Usai Putusan Final MK dan MA

Menteri Yusril menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat menggugat dokumen ijazah karena putusan MK dan MA sudah final. Wapres menghadapi pilihan mundur atau dimakzulkan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki opsi hukum tambahan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026) setelah merujuk pada sifat mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedua Pengadilan Sudah Mengadili Tuntas

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa ditempuk untuk menggugurkan keputusan tersebut. Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan proses kasasi yang juga berstatus final. Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kedua lembaga tertinggi tersebut telah menyelesaikan perkara secara tuntas dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, peluang untuk menantang validitas dokumen pendidikan Wakil Presiden melalui jalur pengadilan biasa sudah tertutup rapat.

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Analisis Hukum Disampaikan Kepada Presiden

Menteri Yusril mengungkapkan bahwa analisis hukum komprehensif mengenai polemik dokumen ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Analisis tersebut mencakup implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap posisi politik Gibran di pemerintahan. Yusril menafsirkan bahwa putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan peserta Pemilihan Presiden 2024 tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Pilihan Mundur atau Hadapi Pemakzulan

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung menempatkan Gibran Rakabuming Raka pada dua pilihan strategis yaitu mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan di parlemen. Yusril menilai bahwa upaya hukum yang akan dilakukan Gibran sebenarnya sudah kehilangan relevansi hukum di mata publik dan lembaga negara. Jika Gibran memutuskan untuk dimakzulkan di Dewan Perwakilan Rakyat, proses akhir perkara tetap akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Pengadilan tersebut sudah memiliki putusan terdahulu yang bersifat final terkait isu ijazah Wakil Presiden.

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Presiden Persilahkan Gibran Buktikan di PTUN

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkap adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pertemuan yang berlangsung selama dua setengah jam di Jakarta pada Selasa pagi tersebut membahas dinamika yang berkembang. Gibran menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Presiden Prabowo tidak menolak keinginan tersebut tetapi memberikan sejumlah saran terkait polemik ijazah sekolah menengah atas.

Partai Koalisi Menunggu Prosedur Konstitusional

Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Presiden Prabowo mempersilakan langkah tersebut dan tidak memberikan tenggat waktu penyelesaian perkara. Beberapa ketua umum partai koalisi pemerintah yang juga anggota kabinet mengaku belum mengetahui isi lengkap pertemuan tersebut. Bahlil Lahadalia dan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan akan mengikuti perkembangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Fraksi Demokrat di DPR juga bersikap menghormati proses yang ditetapkan di dalam konstitusi.