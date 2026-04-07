Yusril Serahkan Putusan Kasasi Perkara Delpedro dkk ke MA, Kepastian Hukum Jadi Sorotan

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menyerahkan putusan kasasi perkara Delpedro Marhaen dkk kepada Mahkamah Agung (MA) setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi atas vonis bebas terkait kasus dugaan penghasutan dalam demonstrasi. Yusril menekankan pentingnya menghormati proses hukum dan independensi peradilan, serta kepastian hukum yang adil. Kasus ini menyoroti perbedaan penerapan KUHAP lama dan baru serta peran MA sebagai penentu akhir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan putusan atas kasasi perkara Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen dan kawan-kawan (dkk) kepada Mahkamah Agung (MA).

Penyerahan ini dilakukan seiring dengan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas yang diterima Delpedro dan kawan-kawan terkait kasus dugaan penghasutan dalam demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025. Yusril menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati proses hukum dan independensi lembaga peradilan. Dalam keterangannya pada Selasa, Yusril menyampaikan bahwa meskipun Kejaksaan adalah bagian dari eksekutif, para jaksa tetap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum. Ia menekankan pentingnya menghormati putusan pengadilan sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman. Langkah hukum berupa kasasi, menurut Yusril, harus didasarkan pada ketentuan normatif dalam hukum acara pidana yang berlaku, khususnya dalam KUHAP lama yang masih digunakan dalam proses persidangan kasus Delpedro dkk. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan KUHAP yang menyatakan bahwa semua proses persidangan dan kelanjutannya tetap menggunakan KUHAP lama karena proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan menggunakan KUHAP lama. Namun, Yusril juga menyoroti potensi perdebatan akademik terkait penerapan asas hukum yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan hukum, hukum yang paling menguntungkan terdakwa yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, jika jaksa tetap mengajukan kasasi, keputusan boleh tidaknya kasasi akan diputus oleh MA. Delpedro dan para advokatnya juga dapat menggunakan argumen perubahan hukum dalam kontra-memorinya ke MA. Yusril menambahkan bahwa MA bisa saja menyatakan kasasi Jaksa dinyatakan N.O. atau alias tidak dapat diterima, sehingga materi perkara tidak diperiksa, atau MA tetap akan memeriksa permohonan kasasi. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan majelis hakim kasasi yang menangani perkara tersebut. Pemerintah, menurut Yusril, akan menghormati putusan MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Ke depan, Yusril mengingatkan bahwa jika proses penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan dan persidangan telah menggunakan KUHAP baru, maka terhadap putusan bebas, sesuai ketentuan Pasal 299 KUHAP, jaksa semestinya tidak mengajukan upaya hukum kembali demi tegaknya kepastian hukum. \Kejaksaan Agung (Kejagung) telah secara resmi mengajukan kasasi atas vonis bebas yang diberikan kepada Delpedro Marhaen dan tiga terdakwa lainnya terkait kasus dugaan penghasutan dalam demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan kasasi. Alasan pengajuan kasasi tersebut adalah karena perkara ini dilimpahkan pada 9 Desember 2025. Tiga terdakwa lain yang juga divonis bebas adalah staf Lokataru Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, dan admin Aliansi Mahasiswa Penggugat Khariq Anhar. Keempat terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam kasus dugaan penghasutan tersebut. Dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa JPU tidak mampu menghadirkan bukti yang meyakinkan mengenai adanya upaya manipulasi, fabrikasi, atau rekayasa fakta yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memulihkan hak-hak para terdakwa, termasuk kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat mereka. Keputusan Kejagung untuk mengajukan kasasi ini menandai babak baru dalam proses hukum kasus Delpedro dkk, dengan MA sebagai penentu akhir. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan penghasutan dalam demonstrasi yang sensitif, serta perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum, terutama terkait transisi KUHAP. \Penyerahan putusan kasasi oleh Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra kepada Mahkamah Agung mencerminkan pentingnya menjaga independensi peradilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus Delpedro dkk. Langkah ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menghormati proses hukum dan menerima putusan MA sebagai keputusan final. Perdebatan terkait penerapan KUHAP lama dan baru dalam kasus ini menunjukkan kompleksitas hukum dan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aturan yang berlaku. Yusril juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, terutama terkait upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa setelah putusan bebas. Kasus ini menyoroti peran sentral MA sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam menyelesaikan sengketa hukum dan menjaga keadilan. Keputusan MA akan menjadi preseden penting dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan harus selaras dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berkumpul. Proses hukum harus transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga





