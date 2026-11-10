Yusril Nilai Upaya Hukum Gibran soal Ijazah Tidak Berguna karena Putusan Final

Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK dan MA soal ijazah Gibran sudah final dan menjelaskan mekanisme jika Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan upaya hukum Wakil Presiden Gibran terkait ijazah sudah tidak berguna. Pernyataan itu disampaikan Yusril saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, pada 10 November 2026.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah final. Yusril juga menjelaskan mekanisme normatif jika Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan melalui proses konstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

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Putusan Final MK dan MA Tutup Jalur Hukum Baru

Yusril Ihza Mahendra menegaskan Wakil Presiden Gibran tidak bisa lagi mengajukan proses hukum lain dengan materi perkara yang sama. Ia menilai pembuktian keabsahan dokumen pendidikan harus dilakukan melalui forum pengadilan.

Putusan MA dan MK terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, Yusril menyebut langkah baru dengan materi serupa tidak memiliki manfaat.

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Dalam keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Yusril mengatakan 'Nggak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama'. Pernyataan tersebut disampaikan pada 10 November 2026.

Gibran Bisa Jelaskan Ijazah Lewat Media Sosial

Gibran dapat menyampaikan penjelasan kepada publik mengenai keabsahan ijazahnya melalui media sosial, menurut Yusril Ihza Mahendra. Di luar pengadilan, Yusril menilai ruang yang tersedia hanya media sosial.

Yusril menegaskan bahwa pembuktian keabsahan dokumen pendidikan tetap berada di forum pengadilan. Ia menyatakan, jika Gibran masih ingin menjelaskan, hal itu harus dilakukan di luar pengadilan, yaitu melalui media sosial.

Yusril juga menyampaikan 'Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja'. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembuktian formal berada di ranah pengadilan.

Status Wakil Presiden Gibran dan Pilihan Hukum

Putusan MK dan MA tidak menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden, namun Yusril meminta pertimbangan hukum dalam putusan MA dibaca secara cermat. Ia menyoroti adanya pertimbangan yang menyebut pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi.

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Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan para kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Ia menilai masalahnya memang serius jika membaca putusan MA tersebut.

Yusril menafsirkan bahwa Gibran seperti memiliki pilihan, yakni berhenti atau diberhentikan. Ia menambahkan bahwa perkembangan pada hari-hari selanjutnya perlu dicermati.

Mekanisme Pengunduran Diri Gibran di MPR

Jika Gibran mengundurkan diri, ia harus menyampaikan surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menurut penjelasan Yusril Ihza Mahendra. Setelah itu, MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan wakil presiden kepada Presiden.

Yusril menjelaskan bahwa surat resmi tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri. Mekanisme ini berbeda dengan jalur pemakzulan yang juga ditempuh melalui proses konstitusional di MPR dan DPR.