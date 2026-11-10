Yusril Nilai Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lain soal Keabsahan Ijazah

Yusril menilai putusan MK dan MA soal ijazah Gibran bersifat final, sehingga tidak ada upaya PK dan gugatan di PTUN Jakarta diperkirakan akan berhenti.

Yusril menilai Gibran tidak memiliki jalur hukum lain untuk membuktikan keabsahan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran sudah bersifat final. Ia menegaskan perkara ini tidak bisa diapa-apakan lagi karena tidak ada upaya hukum lanjutan setelah kedua putusan tersebut.

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Putusan MK dan MA soal Ijazah Gibran

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA, sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.

Dalam putusannya, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut. Yusril menjelaskan putusan MA bersifat ex tunc, sehingga pembatalan dan ketidakabsahan surat itu berlaku surut sejak diterbitkan pada Agustus 2019.

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Yusril juga menyatakan putusan MA tidak dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak mana pun. Dengan demikian, menurut Yusril, tidak ada jalur PK yang tersedia atas putusan tersebut.

Gugatan PTUN Jakarta Kemungkinan Dihentikan

Yusril memperkirakan gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta akan dihentikan karena objek sengketanya sama dengan objek yang sudah diputus MA. Objek yang dimaksud adalah SK Dikdasmen yang diterbitkan pada tahun 2019.

Yusril menyebut perkara ini termasuk sengketa tata usaha negara. Ia juga menilai Kemendikdasmen dijadwalkan mengeksekusi pencabutan keputusan itu pada 11 November 2026, sehingga menurutnya tidak ada lagi yang bisa disengketakan.

Menurut Yusril, PTUN Jakarta kemungkinan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena tidak ada lagi objek yang disengketakan. Perkara tersebut juga kemungkinan dihapus dari register perkara PTUN Jakarta.

Sikap Pemerintah dan Pilihan Jalur Gibran

Yusril menyerahkan kepada Gibran pilihan jalur hukum untuk membuktikan keaslian ijazahnya, sementara pemerintah mengambil sikap pasif terhadap kasus ini. Yusril menyebut pembuktian di luar pengadilan hanya bisa dilakukan melalui pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi.

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Namun, Yusril menegaskan masalah ini sudah menjadi ranah hukum yang harus diputuskan pengadilan. Ia menilai Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah membuat keputusan yang bersifat final.

Di sisi lain, Yusril menyatakan pemerintah menunggu dinamika di DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Gibran. Ia mengatakan DPR sedang menggalang dukungan untuk membuat pernyataan pendapat, dan pemerintah sejauh ini bersikap pasif kecuali ada arahan lain.

Dampak Eksekusi Surat Penyetaraan oleh Kemendikdasmen

Langkah eksekusi pencabutan surat penyetaraan oleh Kemendikdasmen pada 11 November 2026 menjadi tahap penting setelah putusan MA. Dengan eksekusi tersebut, status surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan batal dan tidak sah.

Bagi publik, putusan ini menegaskan bahwa perdebatan mengenai keabsahan ijazah Gibran sudah masuk ke jalur putusan pengadilan tertinggi. Yusril menilai perkara ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui pembicaraan pribadi di luar pengadilan.

Proses selanjutnya bergantung pada pelaksanaan eksekusi oleh Kemendikdasmen dan penentuan status perkara di PTUN Jakarta. Sementara itu, dinamika usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR masih terus berjalan dan menjadi perhatian pemerintah.