Yusril Minta Kasus Pemerasan Imigrasi Jadi Momentum Pembenahan Menyeluruh

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta pengusutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Imigrasi dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia mendorong KPK menelusuri potensi penyimpangan di berbagai daerah dan tidak hanya terfokus pada satu kasus.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra , mendorong pengusutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Imigrasi dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh keimigrasian.

Dalam pernyataannya, Yusril mengaku kerap menerima laporan terkait dugaan pungutan liar dalam layanan keimigrasian, yang tidak hanya terjadi di satu kantor imigrasi, melainkan tersebar di berbagai daerah. Karena itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri potensi penyimpangan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kasus yang saat ini ditangani. Menurut Yusril, pengungkapan kasus yang melibatkan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menutup berbagai celah penyimpangan dalam sistem pelayanan keimigrasian.

Ia menegaskan pemeriksaan dan penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada satu kasus, melainkan menjadi bagian dari perbaikan tata kelola di lingkungan Imigrasi. Kasus yang dimaksud adalah dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi. Yusril menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses layanan keimigrasian, termasuk di bandara, pelabuhan, dan kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Langkah pembenahan yang diusulkan Yusril meliputi penguatan pengawasan internal, digitalisasi sistem layanan untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pemohon, serta peningkatan integritas pegawai melalui pelatihan dan kode etik. Ia juga meminta agar KPK tidak ragu untuk memeriksa semua pihak yang terindikasi terlibat, termasuk atasan langsung dari pegawai yang diduga melakukan pemerasan. Yusril mengingatkan bahwa praktik pungutan liar sudah lama menjadi keluhan masyarakat, terutama bagi WNA yang mengurus izin tinggal atau visa.

Modus yang sering terjadi adalah permintaan biaya tambahan di luar tarif resmi untuk mempercepat proses atau menghindari persyaratan. Dengan adanya kasus yang terungkap, Yusril berharap ini menjadi titik awal reformasi total di lingkungan imigrasi. Ia juga mengapresiasi langkah KPK yang sudah bergerak cepat dalam menangani kasus ini dan meminta agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Selain itu, Yusril menyoroti perlunya perbaikan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang keimigrasian.

Ia menilai celah penyimpangan sering kali muncul karena SOP yang tidak ketat atau pengawasan yang lemah. Oleh karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap semua proses bisnis di Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk pengelolaan data, sistem antrean, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Yusril juga mengingatkan bahwa korupsi di imigrasi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata internasional. Ia meminta seluruh jajaran imigrasi untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dan tidak menghalangi proses penyidikan.

Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi pungutan liar. Dengan sinergi antara KPK, pemerintah, dan masyarakat, Yusril optimistis bahwa tata kelola keimigrasian dapat dibenahi secara signifikan. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh instansi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan menjauhkan praktik koruptif dalam pelayanan publik





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Yusril Ihza Mahendra Imigrasi KPK Pemerasan Pembenahan

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