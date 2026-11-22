Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan kepercayaan penuh pada insting politik Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan Wakil Presiden RI, tanpa menyebutkan nama spesifik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pendapatnya mengenai dinamika politik internal pemerintah. Yusril mengemukakan pandangannya saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers penyerahan rekomendasi Hak Asasi Manusia kepada lima puluh kementerian. Acara tersebut berlangsung di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026.

Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan keyakinannya yang mendalam terhadap kapasitas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa Kepala Negara memiliki pertimbangan yang matang dan insting politik yang sangat tajam dalam mengambil keputusan strategis. Keyakinan ini menjadi dasar bagi Menko untuk menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan serta pemilihan calon Wakil Presiden kepada Presiden. Ujaran ini menegaskan bahwa kewenangan konstitusional dalam hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden sesuai dengan UUD 1945.

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Kepercayaan Konstitusional pada Presiden

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri proses pemilihan Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa segala keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden adalah hak prerogatif yang sepenuhnya dimiliki oleh Kepala Negara. Menko ini menyatakan bahwa ia percaya bahwa Presiden akan memilih kandidat terbaik yang mampu menjalankan amanat negara dengan sebaik-baiknya. Ia juga menekankan bahwa kesetiaan dan komitmen politiknya kepada Presiden tetap utuh, tanpa terpengaruh oleh spekulasi media atau rumor yang beredar di masyarakat.

Dalam pernyataannya, Yusril Ihza Mahendra kembali menyatakan bahwa ia tidak ingin melakukan spekulasi atau berandai-andai mengenai calon siapa yang akan dipilih. Ia menganggap bahwa pertanyaan tentang kesediaannya jika dirinya dipilih sebagai Wakil Presiden adalah hal yang tidak perlu dibayangkan jauh-jauh. Bagi Yusril, penentuan kemampuan, kapasitas, komitmen, serta loyalitas seorang kandidat adalah wewenang mutlak Presiden untuk menilai. Ia meyakini bahwa insting politik yang dimiliki oleh Presiden akan mengarah pada pilihan yang tepat untuk kemajuan bangsa.

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Tugas Menko Menjaga Pilar Negara

Menko Yusril Ihza Mahendra juga menggarisbawahi tugas dan kewajiban pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa jalannya negara tetap berada di atas rel Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa stabilitas konstitusional dan ideologis negara adalah prioritas utama dalam kerja-kerja pemerintah. Ia merasa yakin bahwa kepemimpinan Presiden akan mampu menjaga kestabilan ini dengan baik tanpa perlu intervensi dari pihak lain.

Yusril menambahkan bahwa selama ini sudah cukup banyak nama yang disebut-sebut dalam berbagai pemberitaan media mengenai calon Wakil Presiden. Namun, ia menegaskan bahwa upaya untuk memengaruhi Presiden dalam menentukan pilihan tersebut adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Menurutnya, Presiden memiliki pertimbangan mandiri yang tidak dapat diganggu gugat atau dipengaruhi oleh siapa pun di luar lingkungan istana. Ini menunjukkan kemandirian penuh Kepala Negara dalam mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan.

Dampak terhadap Dinamika Politik

Tindakan Yusril Ihza Mahendra untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden mencerminkan disiplin politik dan penghormatan terhadap hierarki konstitusional. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kohesi internal pemerintahan agar tidak terpecah oleh isu-isu spekulatif yang tidak berdasar. Dengan sikap ini, Menko Kumham Imipas berharap dapat fokus pada tugas-tugas administratif dan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keputusan untuk tidak menyebutkan nama spesifik atau memberikan dukungan eksplisit kepada kandidat tertentu menunjukkan profesionalisme seorang pejabat tinggi. Sikap ini membantu mencegah potensi konflik atau kecemburuan antar-fraksi dalam tubuh pemerintahan maupun koalisi politik pendukung. Masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan mengenai siapa yang akan terpilih sebagai Wakil Presiden masa depan.

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Komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945

Penegasan Yusril Ihza Mahendra mengenai pentingnya menjaga negara di atas rel Pancasila dan UUD 1945 menjadi poin penting dalam pidatonya. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi ideologis negara tidak boleh goyah meskipun terjadi pergantian atau penambahan kepemimpinan di tingkat eksekutif. Yusril merasa yakin bahwa Presiden akan memilih kandidat yang sejalan dengan nilai-nilai ini untuk menjaga keutuhan bangsa.

Sikap tegas Yusril ini juga memberikan sinyal kepada publik bahwa proses pemilihan Wakil Presiden akan dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai hukum. Tidak ada ruang bagi nepotisme atau kepentingan pribadi dalam proses tersebut karena semuanya diserahkan kepada pertimbangan politik dan konstitusional Presiden. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di Indonesia pada tahap selanjutnya.