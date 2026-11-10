Yusril Ihza Mahendra Ungkap Data Korporasi Terintegrasi untuk Iklim Investasi

Menteri Yusril Ihza Mahendra menegaskan integrasi data korporasi sebagai fondasi investasi. Data 3,9 juta entitas dan API aktif mendukung kepastian hukum di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi di Indonesia melalui integrasi data nasional. Inisiatif besar ini melibatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga pemerintah demi menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat serta iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku ekonomi. Langkah sistemik ini bertujuan untuk memacu percepatan berbagai layanan publik yang krusial, mulai dari proses perizinan, administrasi perpajakan, pengawasan kegiatan usaha, hingga pelayanan khusus bagi para investor asing dan domestik.

Transformasi Digital Data Korporasi Terintegrasi

Yusril Ihza Mahendra mengungkap bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum telah berhasil mengadministrasikan lebih dari 3,9 juta entitas korporasi dan badan usaha hingga Agustus 2026. Data masif ini menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ekosistem investasi yang transparan, efisien, dan bebas dari hambatan birokrasi yang tidak perlu. Keakuratan dan mutakhirnya data tersebut menjamin bahwa setiap informasi hukum dapat diverifikasi dengan cepat oleh berbagai pihak terkait.

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Pentingnya data korporasi yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan secara sah oleh berbagai lembaga menjadi bagian integral dari infrastruktur hukum bagi investasi di negara ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pernyataan tersebut secara resmi dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, pada hari Selasa, 10 November 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan standar data nasional.

Pertumbuhan Penggunaan Layanan API dan Pajak

Kebutuhan akan pemanfaatan data korporasi terus mengalami peningkatan signifikan seiring dengan digitalisasi layanan publik. Hal ini terlihat jelas dari lonjakan transaksi melalui layanan API (Application Programming Interface) Ditjen AHU yang mencapai 60,8 juta hit sepanjang tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan dramatis dibandingkan volume transaksi yang hanya mencapai 17,2 juta hit pada tahun 2025, menandakan adopsi teknologi yang masif.

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Salah satu pemanfaatan utama teknologi ini adalah melalui integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kerjasama strategis ini mendukung pertukaran data badan usaha secara real-time, memastikan kepatuhan perpajakan yang lebih ketat, dan memperlancar administrasi nomor pokok wajib pajak badan. Integrasi ini menghilangkan duplikasi data dan meminimalisir risiko kesalahan administrasi yang sering terjadi pada sistem yang terisolasi.

Dampak Nyata bagi Kepastian Hukum Investasi

Menurut Yusril, integrasi data yang komprehensif dapat mengurangi hambatan administrasi yang selama ini meningkatkan biaya operasional dan memperpanjang proses kegiatan usaha bagi pelaku bisnis. Para investor membutuhkan kepastian hukum yang jelas mengenai status hukum perusahaan, identitas pengurus, pihak yang berwenang mewakili, serta pemilik manfaat korporasi sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi bisnis. Informasi yang valid dan terverifikasi adalah kunci kepercayaan dalam dunia usaha global.

Negara sebenarnya harus mempermudah setiap orang dalam melakukan usaha, dalam melakukan kegiatan apa saja sepanjang sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, tegas Yusril Ihza Mahendra. Pemerintah perlu memastikan pertukaran data antarlembaga berlangsung aman, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga integritas sistem. Ditjen AHU telah mengembangkan sistem API Management guna memperkuat pengendalian hak akses, pemantauan penggunaan layanan, dan keamanan pertukaran data dari serangan siber.

Rekomendasi Strategi Kebijakan dan Masa Depan

Yusril Ihza Mahendra menilai kepastian hukum merupakan salah satu infrastruktur penting bagi perekonomian nasional yang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan investasi. Ketidaksesuaian data antarlembaga dan permintaan dokumen berulang kepada pelaku usaha dapat meningkatkan biaya administrasi serta menghambat aliran investasi asing dan domestik. Pemerintah harus segera menutup celah inefisiensi ini melalui standardisasi sistem yang terpusat dan terintegrasi.

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Transformasi digital tidak boleh berhenti hanya pada perubahan dokumen fisik menjadi dokumen elektronik semata. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa pemerintah harus memastikan integrasi sistem benar-benar menyederhanakan pelayanan dan mengurangi beban administrasi masyarakat serta dunia usaha. Langkah ini adalah kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat dan dinamis.