Yusril Evaluasi Penyadapan Ilegal Polri, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan evaluasi menyeluruh terkait dugaan penyadapan ilegal oleh perwira tinggi Polri. Bareskrim menetapkan tiga tersangka atas pelanggaran KUHP dan UU ITE sejak 2025.

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah akan segera melakukan evaluasi komprehensif atas dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap temuan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan yang mengancam keamanan data pribadi dan negara.

Koordinasi Lembaga Penegak Hukum

Evaluasi ini akan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta institusi berwenang lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Negara. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri memang memiliki kewenangan legal untuk melakukan penyadapan dengan perangkat khusus sesuai undang-undang.

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Namun, Menko menekankan bahwa setiap pelaksanaan penyadapan harus mematuhi prosedur ketat yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Polri sendiri memiliki peraturan kapolri yang mengatur tata cara penyadapan secara detail untuk memastikan kepatuhan hukum.

Modus Pelanggaran Sejak 2025

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 November 2026. Mereka diduga telah menyadap nomor telepon Presiden, menteri, pejabat tinggi, tokoh politik, hingga media sejak tahun 2025 hingga 2026.

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Kegiatan ilegal ini juga mencakup penyadapan terhadap tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha. Para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan polisi yang sah secara hukum.

Penghapusan Jejak Digital dan Penahanan

Asep Safrudin menambahkan bahwa para tersangka secara sengaja menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan riwayat aktivitas penyadapan mereka. Tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan jejak digital bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa kaitan apapun dengan tugas penegakan hukum resmi.

Tiga tersangka kini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Selain mereka, satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi dalam rangka pengumpulan bukti tambahan untuk memperkuat berkas perkara yang sedang berlangsung.

Base Hukum Tindak Pidana

Ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 258 serta Pasal 332 ayat satu atau dua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka juga dijerat dengan Pasal 32 ayat satu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena akses ilegal terhadap data elektronik.

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Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa penyadapan sembarangan di luar ketentuan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi di luar mandat institusi penegak hukum yang sah.