Yusril Anggap Uji Ijazah Gibran di PTUN Tak Berguna Karena Putusan Final

Pengamat hukum Yusril Ihza Mahendra menilai gugatan PTUN terkait ijazah Gibran sia-sia sebab putusan MK dan MA sudah berkekuatan hukum tetap.

Pengamat hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan tegas terkait upaya hukum yang mungkin ditempuh oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yusril menilai bahwa langkah PTUN untuk menguji keabsahan ijazah Gibran tak berguna karena putusan MK dan MA sudah final. Langkah hukum tersebut dianggap tidak memiliki dasar yang kuat mengingat status putusan kedua pengadilan tertinggi tersebut.

Landasan Hukum Putusan Final MK dan MA

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak ada bukti Gibran memiliki ijazah setingkat SMA sudah final dan mengikat. Ia menambahkan, Peninjauan Kembali (PK) di PTUN juga tidak bisa diajukan oleh Gibran karena obyek sengketa sama dengan perkara yang sudah diputus MK maupun Mahkamah Agung. Yusril menegaskan tidak ada langkah hukum baru yang dapat mengubah putusan yang sudah final, sehingga setiap upaya perlawanan akan dianggap tidak berguna.

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Hal ini ditegaskan kembali oleh Yusril saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan bahwa materi sengketa yang akan diajukan di PTUN sebenarnya merupakan hal yang sama dengan yang sudah dibahas dan diputuskan di pengadilan sebelumnya. Oleh karena itu, Yusril menyimpulkan bahwa tidak ada celah hukum baru yang dapat dibuka melalui jalur tersebut.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pernyataan ini menegaskan posisi Yusril bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengizinkan pembuktian ulang terhadap fakta yang sudah diputus secara final oleh yudikatif tertinggi.

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Kendala Prosedur PK dan Peran Kemendikdasmen

Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di PTUN karena posisinya sebagai tergugat intervensi dalam sengketa administrasi negara tersebut. Namun, ia menyebutkan bahwa PK justru dapat diajukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) jika ada ketidaksepakatan terhadap putusan.

Meskipun secara teoritis Kemendikdasmen memiliki hak untuk mengajukan PK, Yusril menilai bahwa kementerian tersebut akan memilih untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Ia menyatakan bahwa Kemendikdasmen tidak akan melakukan langkah perlawanan hukum karena putusan sudah jelas dan mengikat bagi pemerintah.

"Enggak ada, enggak ada (celah). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," jelas Yusril. Pendapat ini menunjukkan bahwa institusi pemerintah cenderung mengikuti arahan hukum yang sudah final daripada membuka sengketa baru yang berisiko.

Opsi Pembuktian di Luar Pengadilan dan Reaksi Resmi

Yusril menyebut pembuktian keaslian ijazah bisa dilakukan di luar pengadilan melalui pendekatan personal atau media sosial. Ia mengakui bahwa persoalan penyetaraan ijazah tetap harus diputus oleh pengadilan karena merupakan ranah hukum yang resmi. Namun, untuk tujuan publikasi atau klarifikasi opini, Gibran bisa memilih jalur informal di luar forum peradilan.

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"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," ujar dia. Yusril juga mengungkapkan bahwa ia sudah memberikan penjelasan kepada Gibran mengenai posisi hukum yang sulit tersebut. Menurutnya, Gibran sudah mengerti dengan situasi yang dihadapi dan menerima penjelasan tersebut.

Sementara itu, sebelumnya Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subro selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Presiden turut menyampaikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden. Sekretaris Presiden, Prasetyo Budi Santoso, mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut berlangsung dan Presiden memberikan saran-saran konstruktif selama pertemuan berlangsung.

Kepada Prabowo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan Pilpres 2024 melalui proses di PTUN. Prasetyo mengonfirmasi bahwa Gibran memohon agar diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses peradilan tata usaha negara. Namun, Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (Gibran mundur dari wakil presiden) tersebut," tegasnya. Klarifikasi ini penting untuk meluruskan persepsi publik bahwa hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam hal masalah hukum ini masih berjalan sesuai mekanisme konstitusional tanpa intervensi politis yang langsung. Yusril Ihza Mahendra tetap pada pendiriannya bahwa jalan hukum melalui PTUN adalah jalan buntu karena putusan MK dan MA sudah berkekuatan hukum tetap yang harus ditaati oleh seluruh pihak.