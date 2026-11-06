YUPI Umumkan Dividen Interim Rp 449 Miliar Pasca Laba Besar 2026

Yupi Intermediatindo Utama mengumumkan pembayaran dividen interim senilai Rp 449,15 miliar setelah mencapai laba bersih yang signifikan per September 2026.

Perusahaan Terbuka Yupi Intermediatindo Utama atau YUPI resmi mengumumkan kebijakan pembayaran dividen interim sebesar Rp 449,15 miliar. Keputusan strategis ini telah disahkan oleh Dewan Komisaris melalui rapat yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2026. Pembagian dana tersebut didasarkan secara ketat pada data keuangan resmi yang berlaku per tanggal 30 September 2026. Langkah ini menandai distribusi keuntungan kepada pemegang saham yang mencerminkan kesehatan finansial perusahaan di kuartal ketiga tahun berjalan.

Mekanisme Dan Detail Pembayaran Dividen

Yupi Intermediatindo Utama menetapkan beberapa tahapan kronologis yang wajib diikuti oleh seluruh investor di pasar modal untuk mendapatkan hak atas dividen tersebut. Tanggal ex dividen untuk pelaksanaan di pasar regular serta pasar negosiasi telah ditentukan jatuh pada tanggal 17 November 2026. Pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal tersebut berhak menerima pembayaran. Sementara itu, pelaksanaan di pasar tunai menggunakan tanggal ex dividen yang berbeda yaitu tanggal 19 November 2026.

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Dana yang akan disalurkan kepada para pemegang saham bersumber dari pos-pos keuangan yang kuat. Saldo laba ditahan yang bebas penggunaan tercatat mencapai Rp 588,08 miliar. Total ekuitas perusahaan juga mencatatkan angka sehat sebesar Rp 1,72 triliun. Jumlah dividen sebesar Rp 449,15 miliar merupakan bagian dari laba bersih yang dialokasikan kepada entitas induk. Pembayaran tunai untuk dividen interim ini dijadwalkan akan dicairkan ke rekening nasabah pada tanggal 26 November 2026.

Reaksi Pasar Saham YUPI Pada 6 November

Respons pasar terhadap pengumuman ini terlihat jelas dalam pergerakan harga saham YUPI pada sesi perdagangan Jumat, 6 November 2026. Saham perusahaan mencatatkan kenaikan substansial sebesar 10,57 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Harga saham berhasil menyentuh level Rp 1.255 per lembar pada akhir sesi perdagangan. Angka ini melampaui harga pembukaan yang awalnya stagnan di posisi Rp 1.135 per saham.

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Volatilitas intraday saham YUPI menunjukkan minat beli yang tinggi dari pelaku pasar. Level harga tertinggi harian tercapai pada angka Rp 1.400 per saham. Sebaliknya, harga terendah selama sesi perdagangan tercatat di Rp 1.135 per saham. Aktivitas jual beli mencatat total frekuensi sebanyak 2.287 kali perdagangan. Volume transaksi saham mencapai angka 15.823 saham dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 2,1 miliar.

Performa IHSG Dan Sektor Terkait

Kenaikan saham YUPI terjadi di tengah dinamika Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang ditutup naik 0,40 persen. Penutupan IHSG tercatat di angka 5.050,42 pada akhir perdagangan Jumat. Indeks LQ45 juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,90 persen menjadi 518,27. Dalam sesi tersebut, IHSG berada di level tertinggi 5.050,42 dan terendah 4.925,10.

Meskipun indeks utama menguat, tekanan jual tetap terasa pada banyak saham individual. Sebanyak 381 saham mencatatkan koreksi yang menahan laju kenaikan IHSG secara lebih agresif. Hanya 192 saham yang berhasil menguat sementara 141 saham diam tanpa perubahan. Total frekuensi perdagangan di pasar keseluruhan mencapai 1.102.785 kali dengan volume 47,4 miliar saham. Nilai transaksi harian di pasar modal nasional menyentuh Rp 10,3 triliun.

Sektor Saham Dan Kinerja Blue Chip

Secara sektoral, mayoritas sektor saham mengalami tekanan jual kecuali dua sektor unggulan. Sektor consumer nonsiklikal naik 0,83 persen dan sektor keuangan bertambah 1,52 persen. Sebaliknya, sektor teknologi mencatat koreksi terbesar dengan penurunan 3,16 persen. Sektor energi turun 1,02 persen dan sektor basic menyusut 2,46 persen. Sektor industri, consumer siklikal, kesehatan, properti, infrastruktur, serta transportasi juga mengalami penurunan ranging 0,345 hingga 1,17 persen.

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Di tengah volatilitas ini, saham bank milik negara besar tetap menjadi fokus investor. Bank Central Asia atau BBCA naik 1,46 persen menjadi Rp 5.200 per saham. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI juga menguat 3,69 persen menjadi Rp 2.810 per saham. Namun, beberapa emiten lain seperti Bank Universe atau BUVA naik 3,1 persen menjadi Rp 266 per saham. Sebaliknya, saham PLN Distribution atau DEWA merosot 2,61 persen menjadi Rp 224 per saham.