Yuniarni dari Kalimantan Barat meraih penghargaan Apresiasi GTK 2026 di Bogor bersama lima pendidik lainnya atas dedikasi luar biasa dalam pendidikan inklusi.

Yuniarni, seorang guru dari TK Al Khair Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, resmi menerima penghargaan Apresiasi GTK Tahun 2026 di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penerimaan penghargaan penting ini terjadi pada Kamis (26/11/2026) dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026 yang diselenggarakan secara serentak oleh pemerintah pusat dan daerah.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bentuk pengakuan atas inovasi dan dedikasi tinggi yang telah ditunjukkan oleh para pendidik. Apresiasi GTK merupakan sebuah mekanisme penghargaan negara yang dirancang khusus untuk menghormati guru dan tenaga kependidikan yang telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan di lapangan.

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Mekanisme Penghargaan dan Kategori GTK

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen krusial bagi pemerintah dalam memberikan apresiasi terhadap segala bentuk inovasi, dedikasi, serta kolaborasi yang telah dibangun oleh para pendidik. Nunuk menekankan bahwa tujuan utama dari pemberian penghargaan ini adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun ini, kategori penghargaan Apresiasi GTK dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu Apresiasi GTK Transformatif dan Apresiasi GTK Dedikatif. Masing-masing kategori tersebut memiliki kriteria penilaian yang berbeda namun tetap bertujuan untuk mendorong standar pendidikan nasional yang lebih tinggi di berbagai jenjang sekolah.

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Kategori Apresiasi GTK Transformatif diberikan kepada 18 peserta yang telah menunjukkan kreativitas luar biasa, pembaruan strategi metode teknik pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif. Para pemenang di kategori ini juga dinilai berdasarkan refleksi praktik ajar dan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang berorientasi pada 8 dimensi profil lulusan sesuai standar kurikulum nasional.

Sementara itu, Apresiasi GTK Dedikatif diserahkan kepada enam kategori pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, dan waktu secara konsisten. Kategori ini khususnya mengakui mereka yang tetap berkomitmen mengaktifkan diri dalam melaksanakan tugas di tengah keterbatasan sumber daya dan tingginya tantangan operasional di daerah terpencil.

Partisipasi Nasional dan Kolaborasi Implementasi

Proses seleksi dan pelaksanaan kegiatan apresiasi ini dilaksanakan secara serentak di tingkat provinsi seluruh Indonesia. Nunuk Suryani menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan acara ini dimungkinkan melalui kolaborasi erat antara direktorat dan sekretariat di pusat bersama seluruh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBTK), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK).

Dari jumlah partisipan yang sangat besar, tercatat sebanyak 5.457 pendaftar berasal dari 38 provinsi di Indonesia mengikuti proses seleksi ketat ini. Para peserta yang masuk dalam tahap akhir merupakan guru dan tenaga kependidikan dari berbagai jenjang, meliputi PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta tenaga pendidikan lainnya.

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Deretan Penerima Penghargaan Apresiasi GTK

Sebagai pembicara terfavorit dalam acara peringatan Hari Guru Nasional 2026, lima nama berikut ini meraih perhatian khusus, yaitu Bayu Setiaji, Andisa Wulansari, Prima Harsik Kantun Lestari, Tridian Imelza, dan Melani Fitriana. Kedelapan individu ini dianggap memberikan kontribusi signifikan dalam berbagi praktik terbaik selama pelaksanaan acara tersebut.

Yuniarni bersama dua guru lainnya, yaitu Paulina Ijarmasa dari TK Lota Nuduan Welutu, Provinsi Maluku, dan Eduar Koilhing dari UPTD SD Negeri Kafola, Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga mendapatkan apresiasi khusus. Ketiga pendidik ini secara spesifik diakui sebagai lulusan Program Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) S1/DIV yang telah berhasil mengaplikasikan ilmu mereka secara nyata.

Di bagian puncak acara, Kemendikdasmen juga menyerahkan Anugerah GTK kepada tiga guru bintang lainnya sebagai representasi tertinggi dedikasi pendidikan. Ketiga penerima anugerah ini adalah Fandy Dawean dari SLB Negeri Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Sutomo dari SMA Sainstek Ahmad Dahlan, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Titien Suprihatien dari SMP Negeri 11 Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.