Profesor Yuddy Chrisnandi mengajak masyarakat kritis terhadap tuduhan judi online Kamboja pada Sufmi Dasco Ahmad menjelang penunjukan Wapres karena belum ada bukti kuat.

Profesor Yuddy Chrisnandi, seorang guru besar ekonomi politik dari Universitas Nasional, meminta publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan keterlibatan Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis judi online di Kamboja. Pernyataan tegas ini disampaikan menjelang penetapan nama Wakil Presiden yang akan mendampingi Presiden terpilih. Isu lama tersebut kembali muncul dengan momentum menguatnya nama Dasco sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat diminta lebih cermat memilah informasi di media sosial agar tidak terjebak pada narasi yang provokatif tanpa dasar fakta.

Motivasi Kemunculan Isu di Momentum Kritis

Yuddy Chrisnandi menilai kemunculan kembali isu tersebut pada momen yang sangat krusial patut dipertanyakan. Ia menggarisbawahi bahwa tuduhan itu baru muncul sekarang dan bukan kemarin-kemarin. Menurut dia, alasan utamanya adalah kepastian bahwa Sumber Daya Alam manusia ini, Sufmi Dasco Ahmad, hampir pasti akan terpilih jadi Wakil Presiden jika namanya diajukan Presiden ke MPR. Hal ini memicu kecurigaan terhadap timing atau waktu pelepasan informasi negatif tersebut. Kesempatan strategis ini tampaknya sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi politik.

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Dugaan Saling Menjatuhkan dalam Kontestasi

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menduga ada pihak yang merasa tersaingi sehingga memanfaatkan isu lama untuk menjatuhkan Sufmi Dasco Ahmad. Prinsip politik sering kali melibatkan dinamika persaingan, namun Yuddy Chrisnandi mengingatkan agar batas antara kompetisi sehat dan sabotase tetap dijaga. Praktik saling menjatuhkan merupakan bagian dari dinamika kontestasi politik, namun tidak boleh berkembang menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar. Kejujuran dan integritas harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses pemilihan maupun penunjukan pejabat publik.

Tinjauan Kebenaran dan Bukti yang Ada

Tuduhan tersebut sejauh ini belum didukung oleh bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun faktual. Yuddy Chrisnandi mengatakan praktik saling menjatuhkan merupakan bagian dari dinamika kontestasi politik, namun dia mengingatkan agar persaingan tidak berkembang menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar. Dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu (21/11), ia menegaskan bahwa masyarakat perlu mengecek kredibilitas sumber berita. Jika yang dimaksud adalah tudingan media tertentu, maka periksa saja apakah ada bukti yang kuat. Yuddy Chrisnandi menilai bahwa saat ini, jawabannya adalah tidak ada bukti memadai yang mendukung klaim tersebut.

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Sejarah Laporan Investigasi dan Klarifikasi

Sebelumnya, nama Dasco pernah dikaitkan dengan dugaan bisnis judi online di Kamboja melalui laporan investigasi sebuah majalah pada April 2025. Laporan tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial saat itu. Namun, tuduhan yang muncul dari laporan investigasi tersebut telah dibantah secara tegas oleh pihak terkait. Bantahan tersebut menunjukkan bahwa narasi negatif sebelumnya tidak memiliki dasar kebenaran yang jelas. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi baru yang mengubah posisi penyangkalan tersebut.

Panggilan untuk Kritis Terhadap Hoaks

Yuddy Chrisnandi mengatakan praktik saling menjatuhkan merupakan bagian dari dinamika kontestasi politik, namun dia mengingatkan agar persaingan tidak berkembang menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar. Dia pun meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi yang beredar, terutama di media sosial yang kini dipenuhi hoaks. "Belum ada bukti dari berita-berita medsos yang sulit dibedakan antara fakta dan hoaks. Kalau yang dimaksud tudingan media tertentu, periksa saja: apakah ada bukti yang kuat? Saya rasa tidak ada," ujarnya. Pesan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik menjelang pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2025.