YouTuber Jerome Polin: Mentalitas 'Juri pasti benar, keputusan nggak bisa diganggu gugat' salah dalam Lomba Cerdas Cermat

Jerome Polin, YouTuber dan guru matematika, ikut menyoroti polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Ia mencontohkan sikap juri yang dianggap tidak bisa diganggu gugat, padahal juri tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan. Polin mengingatkan agar pendidik tidak membohongi siswa dengan mentalitas "guru pasti benar" untuk mematikan daya kritis mereka.

Selasa, 12 Mei 2026, 10:11 WIB YouTuber sekaligus guru matematika, Jerome Polin ikut menyoroti polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.

Melalui unggahan di akun media sosialnya, Jerome mengaku geregetan melihat sikap juri yang dianggap seolah keputusan mereka tidak bisa diganggu gugat.

"Saya paling nggak suka mentalitas: juri pasti benar, keputusan nggak bisa diganggu gugat," tulis Jerome. Menurutnya, juri tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan, terlebih dalam lomba cerdas cermat yang jawabannya bersifat eksak dan bukan subjektif. Jerome menilai seorang pendidik harus mampu menurunkan ego dan berani mengakui kesalahan jika memang keliru. Ia juga mengingatkan agar guru maupun juri tidak mematikan daya kritis siswa dengan mentalitas "guru pasti benar".

Menurutnya, sikap seperti itu justru membuat anak-anak takut mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya keliru. Sebelumnya, ajang LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak menuai sorotan usai muncul polemik penilaian dewan juri pada babak perlombaan. Perdebatan bermula ketika peserta dari SMAN 1 Pontianak atau regu C2 menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jawaban tersebut dinilai kurang tepat oleh dewan juri.

Namun situasi berubah ketika peserta dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban dengan substansi serupa dan justru dinyatakan benar. Keputusan itu memicu keberatan dari regu C2. Salah satu peserta, Josepha Alexandra, secara sopan meminta dewan juri mempertimbangkan ulang penilaian yang diberikan





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan Lombacerdascermat Polymprri Mentalitas Guru Pembohong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lomba menyanyi Water Cube Cup 2026 promosikan budaya Indonesia-ChinaLomba menyanyi Water Cube Cup 2026 divisi Indonesia diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat pertukaran budaya antara generasi muda Indonesia dan China. ...

Read more »

Mahasiswa UMPR Top lima besar lomba Legal Opinion 2026Setelah bersaing dengan berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, Tim UMPR berhasil masuk dalam lima besar finalis Lomba Legal Opinion tingkat nasional.

Read more »

Viral Juri Lomba Cerdas Cermat di Kalbar Dinilai ‘Dzolimi’ Peserta, Dalih Artikulasi Jadi SorotanVideo viral Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalbar memicu kontroversi usai juri memberi nilai berbeda pada jawaban yang dinilai sama. Dalih artikulasi jadi sorotan netizen.

Read more »

Viral Lomba Cerdas Cempat Jawaban Sama Benar tapi Disalahkan, Sekjen MPR Buka SuaraLCC Empat Pilar MPR RI Kalbar 2026 jadi sorotan karena perbedaan nilai jawaban peserta, MPR RI lakukan evaluasi menyeluruh demi keadilan.

Read more »