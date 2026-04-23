Yoshimi Ogawa Jelaskan Kontroversi Gol Dewa United vs Persib Bandung

Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, memberikan klarifikasi mengenai gol kontroversial Dewa United ke gawang Persib Bandung pada pekan ke-28 Liga Super 2025/2026. Ogawa menyatakan bahwa wasit utama mendapatkan informasi dari asisten wasit pertama bahwa bola masih dalam permainan.

Ketua Komite Wasit PSSI , Yoshimi Ogawa , memberikan penjelasan resmi terkait kontroversi gol pertama Dewa United ke gawang Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-28 Liga Super 2025/2026 yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, pada hari Senin, 20 April 2026.

Insiden yang menjadi sorotan utama adalah gol yang dicetak oleh Alex Martin pada menit ke-24, yang memicu perdebatan sengit karena diduga bola telah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang Persib. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola dan para pengamat, mengingat dampak signifikan gol tersebut terhadap jalannya pertandingan. Menurut penuturan Ogawa, gol tersebut terjadi berawal dari umpan yang diberikan oleh Alexis Messidoro kepada Alex Martin.

Namun, sebelum Alex Martin berhasil membobol gawang Persib, bola yang dikejar oleh Messidoro terlihat jelas melewati garis batas lapangan. Para pemain Persib Bandung, menyadari hal tersebut, sempat menghentikan permainan dan melakukan protes kepada wasit, meyakini bahwa gol tersebut seharusnya tidak disahkan karena bola sudah keluar. Protes ini didasarkan pada pengamatan visual yang jelas, di mana bola tampak melampaui batas lapangan sebelum diterima oleh Alex Martin.

Meskipun demikian, wasit utama tetap mengesahkan gol tersebut, yang kemudian memicu reaksi keras dari para pemain dan pendukung Persib. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penglihatan wasit dan efektivitas peran asisten wasit dalam situasi krusial seperti ini. Ogawa menjelaskan bahwa keputusan wasit utama didasarkan pada informasi yang diterimanya dari asisten wasit pertama. Asisten wasit pertama dilaporkan memberikan masukan bahwa bola tersebut masih berada dalam area permainan dan belum sepenuhnya keluar lapangan.

Penjelasan ini tentu saja tidak sepenuhnya memuaskan pihak Persib dan para pendukungnya, yang merasa bahwa keputusan tersebut merugikan tim kesayangan mereka. Perdebatan mengenai validitas gol ini diperkirakan akan terus berlanjut, terutama mengingat pentingnya pertandingan tersebut dalam persaingan di klasemen Liga Super. Insiden ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Komite Wasit PSSI untuk terus meningkatkan kualitas wasit dan memperbaiki sistem komunikasi antar petugas pertandingan, guna meminimalkan kesalahan serupa di masa mendatang.

Penting untuk diingat bahwa keputusan wasit memiliki dampak yang besar terhadap hasil pertandingan dan dapat memengaruhi moral pemain serta kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan wasit sangatlah krusial. Selain itu, penggunaan teknologi seperti Video Assistant Referee (VAR) dapat menjadi solusi untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan objektif, terutama dalam situasi-situasi yang sulit dan kontroversial.

Namun, implementasi VAR juga harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan masalah baru. Komite Wasit PSSI perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas wasit dan memastikan bahwa setiap pertandingan sepak bola di Indonesia berjalan dengan adil dan sportif





