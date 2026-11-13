Yosef Lede Tersangka Pemerkosaan di Rumah Dinas Kupang

Bupati Kupang Yosef Lede diduga memerkosa perempuan 21 tahun di rumah dinas Jalan RA Kartini pada 11 November 2026. Polisi sedang menyelidiki kasus ini.

Yosef Lede, Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun di dalam rumah dinasnya pada Rabu malam, 11 November 2026. Dugaan kasus kekerasan seksual tersebut terjadi di lokasi hunian resmi yang terletak di Kota Kupang.

Lokasi Kejadian di Jalan RA Kartini

Rumah dinas tempat kejadian perkara berada di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bangunan ini telah lama digunakan sebagai kediaman resmi para Bupati Kupang dari masa ke masa. Pada Jumat petang, 13 November 2026, area halaman rumah terlihat parkir beberapa mobil dengan petugas dan anggota rumah tangga yang duduk di depan tanpa penjagaan ketat yang biasanya ada di rumah dinas pejabat lainnya.

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Mekanisme Penyelidikan Polda NTT

Komisaris Besar Nova Irone Surentu, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, menyatakan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Tim penyelidik sedang dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang cukup untuk membawa kasus dugaan pemerkosaan Yosef Lede ini naik ke tahap penyidikan resmi. Proses ini meliputi pemeriksaan mendalam terhadap saksi-saksi serta terlapor untuk memastikan kelengkapan data hukum.

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Posisi Korban dan Dukungan Dinas

Korban perempuan berusia 21 tahun tersebut kini sedang berada di rumah aman dan mendapatkan perlindungan penuh. Jeny Widyawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak NTT, menjelaskan bahwa korban sedang didampingi petugas dan menjalani pemeriksaan psikolog akibat trauma yang dialaminya. Korban beserta keluarga dilaporkan langsung mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda NTT untuk melaporkan peristiwa tersebut pada Kamis, 12 November 2026.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Polisi NTT berjanji akan membuka kasus ini secara transparan kepada publik setelah mendapatkan informasi yang cukup dari hasil investigasi. Langkah awal yang sudah dilakukan adalah pendampingan korban untuk menjalani visum di rumah sakit. Hasil visum medis tersebut akan menjadi alat bukti utama yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap Yosef Lede, Bupati Kupang, yang saat ini masih menjadi tersangka dalam kasus ini.