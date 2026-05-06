Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus Gratis untuk Wisatawan Pasca Pelarangan Bus Masuk Pusat Kota

Pemerintah Kota Yogyakarta melarang bus pariwisata masuk pusat kota sejak Maret 2026 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan polusi. Sebagai respon, pengelola destinasi menyediakan shuttle bus gratis untuk menjamin aksesibilitas wisatawan. TKP Senopati kini dialihfungsikan untuk kendaraan pribadi dan transportasi tradisional seperti becak dan andong.

Pengelola destinasi wisata di Kota Yogyakarta merespons kebijakan pelarangan bus pariwisata masuk pusat kota dengan menyediakan fasilitas shuttle bus gratis bagi wisatawan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Maret 2026 sebagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan polusi di kawasan Titik Nol Kilometer, ujung jalan Malioboro, yang dikelilingi oleh sejumlah destinasi populer seperti Taman Pintar dan Beteng Vredeburg.

Selain dilarang melintas, bus-bus wisata juga tidak diperbolehkan untuk parkir atau menurunkan penumpang di sekitar kawasan tersebut. Pengelola Destinasi Taman Pintar Yogyakarta, Karmila, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan armada shuttle bus dengan kapasitas 60 penumpang per perjalanan untuk mengantar dan menjemput wisatawan. Sebelum kebijakan ini diterapkan, rombongan wisatawan biasanya turun di Tempat Khusus Parkir (TKP) Senopati, yang terletak tepat di seberang Taman Pintar.

Namun, setelah pelarangan berlaku, lokasi penurunan wisatawan dipindahkan ke TKP Ngabean yang berjarak sekitar dua kilometer di barat Taman Pintar atau di lahan parkir Menara Kopi Kotabaru. Karmila menjelaskan bahwa shuttle bus ini bertujuan untuk menjaga aksesibilitas wisatawan tetap nyaman meskipun lokasi parkir bus berubah, terutama bagi rombongan pelajar yang merupakan pengunjung utama. Untuk menggunakan shuttle bus, rombongan wisatawan yang telah melakukan reservasi akan diarahkan ke titik penurunan yang telah ditentukan.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai perangkat daerah untuk menambah dukungan armada jika terjadi lonjakan pengunjung selama libur panjang. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa setelah TKP Senopati dilarang untuk bus wisata besar, lokasi tersebut kini dialihfungsikan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi dan mini bus. TKP Senopati juga akan menjadi pangkalan moda transportasi tradisional seperti becak dan andong.

Langkah ini diambil untuk merespons tingginya minat wisatawan yang ingin menjelajahi kawasan Jeron Beteng Keraton Yogya, termasuk area Pasar Ngasem yang kini semakin populer. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, menyatakan bahwa wisatawan yang ingin menuju kawasan cagar budaya sekitar lokasi pusat kota dapat langsung memesan layanan transportasi tradisional seperti andong di lokasi tersebut melalui papan informasi yang telah disediakan.

Kapasitas statis TKP Senopati saat ini mampu menampung sekitar 10 andong dan 30 becak dalam satu waktu, yang jika dihitung dengan sistem perputaran operasional 12 jam, diperkirakan mampu melayani hingga 60 andong dan lebih dari 200 becak setiap harinya





