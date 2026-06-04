Yogyakarta Lakukan Penghapusan Bentor dan Perkenalkan Becak Listrik untuk Transportasi Ramah Lingkungan

Petugas Dinas Perhubungan Yogyakarta menertibkan bentor dengan memusnahkannya, sekaligus memperkenalkan becak listrik hasil kerja sama dengan PT KAI sebagai bagian dari program transformasi transportasi bersih di kawasan wisata Malioboro.

Petugas Dinas Perhubungan Yogyakarta melaksanakan operasi penertiban kendaraan tradisional yang melanggar regulasi, khususnya becak motor atau yang lebih dikenal dengan sebutan bentor. Pada Rabu, 3 Juni 2026, tim dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor melakukan penyitaan dan pemusnahan bentor di kantor mereka sebagai bagian dari program penghapusan kendaraan yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Proses penghancuran kendaraan dilakukan secara sistematis, dimulai dengan pencatatan identitas pemilik, penarikan surat izin operasional, dan selanjutnya kendaraan dibongkar untuk dijadikan bahan baku daur ulang. Selama aksi tersebut, sejumlah pengemudi bentor yang hadir di lokasi menyatakan keprihatinan mereka, namun pada saat yang sama mereka diberikan kesempatan untuk mencoba alternatif transportasi yang lebih modern, yakni becak listrik. Becak listrik yang disediakan dalam rangka program ini adalah hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon di kawasan wisata utama, terutama di Malioboro, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan serta penduduk setempat. Setiap becak listrik dilengkapi dengan baterai berkapasitas tinggi yang dapat menempuh jarak hingga 80 kilometer dalam satu kali pengisian, serta dilengkapi dengan sistem rem anti-lock dan lampu LED yang meningkatkan visibilitas di malam hari.

Pengemudi yang sebelumnya mengandalkan bentor diberikan pelatihan singkat mengenai cara mengoperasikan dan merawat becak listrik, termasuk prosedur pengisian daya di stasiun pengisian yang baru dibangun di beberapa titik strategis kota. Transformasi ini merupakan langkah konkret dalam upaya Kota Yogyakarta menuju transportasi berkelanjutan. Pemerintah kota menargetkan bahwa dalam tiga tahun ke depan, seluruh area pusat wisata, termasuk Malioboro, akan didominasi oleh kendaraan listrik, baik berupa becak listrik, sepeda listrik, maupun kendaraan umum berbasis listrik.

Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat polusi udara, mengurangi kebisingan, serta meningkatkan kepatuhan regulasi di sektor transportasi tradisional. Selain itu, pemerintah berencana memperketat aturan bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi dengan menerapkan denda yang lebih tinggi dan memperluas wilayah zona larangan operasional. Masyarakat diimbau untuk mendukung program ini dengan memilih moda transportasi yang ramah lingkungan dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan Yogyakarta dapat menjadi contoh kota wisata bersih yang mengedepankan inovasi dalam mobilitas urban





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