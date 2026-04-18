Yogyakarta Berbenah: 193 Ruas Jalan Bebas Kabel Udara Lewat Infrastruktur Bawah Tanah

Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program ambisius untuk memberantas kekacauan kabel udara di 193 ruas jalan utama, demi mempercantik estetika perkotaan dan meningkatkan kenyamanan warga. Proyek penataan ini menggunakan metode ducting fiber optik, memindahkan kabel-kabel yang mengganggu pemandangan ke bawah tanah melalui pipa pelindung khusus. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kota, tetapi juga memastikan keamanan dan keandalan jaringan telekomunikasi di masa depan.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan kabel udara yang telah lama mengganggu keindahan dan kenyamanan perkotaan. Dengan target ambisius, sebanyak 193 ruas jalan utama di Kota Yogyakarta akan segera dibebaskan dari keruwetan kabel-kabel yang menjalar di udara.

Solusi yang ditawarkan adalah penerapan metode ducting fiber optik, sebuah sistem inovatif yang memindahkan seluruh kabel dari tiang-tiang listrik ke dalam sistem bawah tanah menggunakan pipa pelindung khusus yang disebut subduct. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyampaikan optimisme terkait percepatan pembangunan infrastruktur ducting fiber optik ini. Ia mengungkapkan bahwa proyek ini difokuskan pada ratusan ruas jalan yang dinilai paling parah terdampak oleh kepadatan kabel udara. Perhitungan mendalam telah dilakukan, menghasilkan estimasi kebutuhan pengembangan ducting fiber optik dengan total panjang mencapai 199.337 meter. Mengingat skala proyek yang besar, pengerjaannya akan dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan efisiensi dan kualitas pelaksanaan. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur ducting telah mencakup akses-akses jalan di pintu masuk Kota Yogyakarta dengan panjang 10.500 meter, tersebar di 15 ruas jalan utama. Beberapa ruas jalan yang sudah tersentuh penataan meliputi Jalan C. Simanjuntak, Laksda Adisucipto, Jenderal Sudirman, KH Ahmad Dahlan, serta Kenari, yang terletak di depan kompleks Balai Kota Yogyakarta. Fase awal proyek ini berhasil dilaksanakan berkat pendanaan dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), menunjukkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun kota. Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program penataan kabel semrawut ini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah secara aktif menjalin komunikasi dan diskusi intensif. Pekan ini, Pemkot Yogyakarta menggelar pertemuan penting bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) DIY. Diskusi ini bertujuan untuk menyusun strategi penataan selanjutnya yang lebih komprehensif. Rencana besar ke depan membagi area penataan ke dalam empat zona utama, dengan fokus khusus pada kawasan Sumbu Filosofi. Kawasan ini mencakup jalur strategis yang membentang dari Tugu, Malioboro, hingga Keraton, area yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi. Metode penataan yang akan digunakan adalah u-ditch dan pipa PVC sebagai pelindung kabel di bawah tanah, memastikan keamanan dan kerapian instalasi. Selain membangun jalur bawah tanah, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tinggal diam dalam mengatasi masalah visual akibat kabel udara. Secara paralel, pemerintah akan melakukan pemotongan kabel udara yang sudah tidak terpakai dan pencabutan tiang fiber optik yang tidak lagi berfungsi. Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk mengurangi polusi visual yang merusak keindahan kota dan kenyamanan warga. Integrasi pemanfaatan tiang penerangan jalan umum (PJU) sebagai titik penempatan fiber optik juga menjadi bagian dari strategi efisiensi dan kerapian, sehingga menciptakan tatanan perkotaan yang lebih harmonis dan tertata. Wakil Wali Kota Wawan Harmawan menekankan bahwa kebebasan dari kabel semrawut di udara dapat secara signifikan meningkatkan daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata unggulan. Koordinasi yang erat dengan seluruh operator telekomunikasi menjadi kunci utama untuk memastikan proses transisi kabel berjalan mulus tanpa menimbulkan gangguan pada layanan publik yang vital. Perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) DIY, Joko Prasetyo, menyambut baik inisiatif pemindahan kabel ke bawah tanah atau ducting ini. Ia menilai bahwa upaya ducting menyeluruh merupakan langkah strategis yang berkelanjutan demi menjaga keamanan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bawah tanah yang andal akan memberikan kepastian dan dukungan bagi penyedia jasa internet untuk terus mengembangkan layanan yang lebih baik dan stabil bagi masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya tentang estetika, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan konektivitas di Kota Yogyakarta. Pilihan Editor: Risiko Jika OJK Mendorong Bank Membiayai MB





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kota Yogyakarta Kabel Udara Ducting Fiber Optik Infrastruktur Bawah Tanah Estetika Perkotaan

United States Latest News, United States Headlines

