Yoav Segalovitz Bergabung Ra'am Pasca Pemilu Israel 2026

Yoav Segalovitz resmi masuk Ra'am setelah pemilu Israel 2026. Langkah ini memicu debat koalisi dan kritik di tengah hasil pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas jelas.

Mantan penyidik kepolisian Yoav Segalovitz, yang mencalonkan diri melalui Partai Ra'am, tampil dalam acara kampanye di Tel Aviv, Israel, pada Jumat (23/10/2026). Peristiwa ini terjadi menjelang pemilihan umum negara tersebut yang akan dilaksanakan pada akhir bulan. Kehadirannya menandai langkah strategis dalam peta politik Israel yang sedang berfluktuasi pasca-pemungutan suara.

Transformasi Politik Yoav Segalovitz

Segalovitz segera akan resmi menjadi anggota Knesset dari Ra'am, partai yang dipimpin oleh kelompok Arab. Dalam pemilu yang berlangsung pada Selasa (27/10/2026), partai tersebut berhasil meraih delapan kursi. Keputusan Segalovitz untuk meninggalkan partai berhaluan tengah pimpinan Yahudi dan beraliansi dengan Ra'am konservatif pimpinan Arab telah memicu perhatian intens serta kecaman di berbagai kalangan masyarakat Israel.

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Langkah kontroversial ini menjadi sorotan utama karena hasil pemilu belum menghasilkan kubu politik mana pun yang memiliki kursi mayoritas mutlak. Pertanyaan besar yang kini mendominasi diskusi publik adalah apakah partai-partai yang dipimpin oleh kelompok Arab dapat diterima oleh blok oposisi pimpinan Yahudi. Oposisi ini bertujuan untuk membantu mengakhiri masa kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui pembentukan koalisi alternatif.

Segalovitz menjelaskan bahwa kerja sama ini dengan Mansour Abbas, pemimpin Ra'am, bertujuan menunjukkan bahwa warga Yahudi dan Arab dapat membangun koalisi politik. Menurutnya, meskipun berbeda latar belakang etnis dan agama, kedua kelompok tersebut harus mampu bersatu. Ia menekankan bahwa semua orang adalah warga negara Israel dan bagian dari satu masyarakat. Menurut pandangan Segalovitz, kerja sama adalah kunci untuk mencapai kemajuan nasional yang lebih baik.

Kontroversi dan Dukungan di Lapangan

Saat itu, Segalovitz sedang menjelaskan bentuk kerja sama yang dibentuk untuk membantu sebuah partai kecil mendapatkan penerimaan politik yang lebih luas. Namun, pernyataannya secara tidak langsung mencerminkan perdebatan yang jauh lebih besar mengenai arah politik Israel setelah pemilu. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa partai-partai pimpinan kelompok Arab berhasil meraih total 19 dari 120 kursi Knesset. Angka ini merupakan jumlah terbanyak yang pernah mereka peroleh dalam sejarah pemilu Israel.

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Dengan perolehan kursi yang signifikan tersebut, mereka memiliki peluang besar untuk memainkan peran menentukan dalam pembentukan pemerintahan baru. Peluang ini hanya akan terbuka jika partai-partai oposisi pimpinan kelompok Yahudi bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Tujuan akhir dari kerja sama tersebut adalah untuk membentuk koalisi mayoritas yang stabil di parlemen.

Pada Selasa malam, Ra'am menggelar perayaan meriah di sebuah aula setelah berhasil menambah tiga kursi di Knesset dibandingkan ekspektasi atau hasil sebelumnya. Di antara para politikus yang berbicara di hadapan pendukung setia partai tersebut, Segalovitz menjadi satu-satunya yang tidak berpidato dalam bahasa Arab. Namun, hal tersebut tampaknya tidak menjadi persoalan berarti bagi para pendukung yang hadir.

Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan ketika ia berseru dalam bahasa Ibrani, Kulanu Yisraelim. Frasa tersebut berarti kita semua orang Israel. Pernyataan ini menegaskan identitas nasionalnya di tengah perubahan afiliasi politiknya. Reaksi positif dari audiens menunjukkan bahwa pesan persatuan tersebut masih dapat diterima oleh sebagian basis dukungan partai.

Kritik Sayap Kanan dan Oposisi Arab

Para pengkritik dari kelompok sayap kanan menuduh keputusannya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Israel. Mereka berargumen bahwa langkah ini membuka jalan bagi penerapan hukum Islam di negara tersebut, yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai sekuler. Kritik keras turut datang dari sejumlah pihak di Joint List. Partai yang berhaluan lebih kiri dibandingkan Ra'am ini menilai kerja sama tersebut sekadar upaya memperbaiki citra Ra'am agar lebih diterima oleh partai-partai arus utama.

Kritik dari Joint List juga menyiratkan bahwa tujuan sebenarnya bukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat Arab secara nyata. Sebaliknya, Segalovitz dan Abbas menyatakan bahwa langkah mereka menawarkan pandangan berbeda mengenai masa depan Israel. Mereka yakin hal ini sekaligus memperkuat peluang Ra'am untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan yang baru. Namun, ambisi tersebut tidak menghentikan serangan politik berkelanjutan dari Netanyahu dan para sekutunya.

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Serangan tersebut terjadi baik sebelum, selama, maupun setelah pemilu berlangsung. Selama kampanye, Netanyahu menggunakan slogan yang dalam bahasa Ibrani memiliki rima, yang berarti Kanan atau Palestina. Ia berulang kali memperingatkan bahwa pesaing utamanya, mantan panglima militer Gadi Eisenkot, akan bekerja sama dengan Mansour Abbas. Tujuannya adalah untuk memperoleh mayoritas kursi di parlemen dan menyingkirkan Netanyahu.

Dampak Jangka Panjang dan Sejarah Koalisi

Partai Netanyahu sendiri meraih jumlah suara lebih banyak dibandingkan partai lainnya. Meskipun demikian, posisinya dalam mempertahankan kekuasaan terlihat semakin melemah di tengah persaingan ketat. Partai tersebut turut menyebarkan tuduhan tanpa bukti bahwa pemilu telah dicuri oleh partai-partai pimpinan kelompok Arab. Tuduhan itu dengan tegas dibantah oleh partai-partai yang menjadi sasaran karena tidak ada bukti yang valid.

Segalovitz merespons situasi ini melalui platform X pada Kamis (29/10). Ia menulis bahwa berbagai bentuk hasutan, rasisme, dan pengucilan merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap ketahanan dan kekuatan Negara Israel. Pernyataannya ini menegaskan komitmen untuk melawan polarisasi politik yang mengancam persatuan nasional.

Selama masa kampanye, sejumlah warga melintas di depan papan reklame kampanye Partai Likud. Papan tersebut menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama para pemimpin partai oposisi. Slogan berbahasa Ibrani yang tertera di sana berarti Sayap Kanan atau Palestina. Hal ini terjadi di Bnei Brak, Minggu (18/10/2026), menjelang pemilihan umum Israel, menunjukkan intensitas kampanye yang tinggi.

Ketidakmampuan blok politik Netanyahu untuk mengumpulkan kursi mayoritas memperlihatkan ketimpangan dalam hubungan politik antara kelompok Yahudi dan Arab di Israel. Di satu sisi, sebuah partai pimpinan kelompok Arab bersedia menerima politikus Yahudi sebagai anggotanya. Di sisi lain, partai-partai pimpinan Yahudi sejauh ini masih enggan membentuk koalisi dengan partai Arab untuk menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan.

Segalovitz dan Mansour Abbas berharap langkah ini menjadi precedent baru. Namun, tantangan politiknya masih sangat besar. Sepanjang sejarah politik Israel, baru satu kali partai Arab bergabung dalam koalisi pemerintahan. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tahun 2021. Pemerintahan yang terbentuk dari koalisi tersebut hanya bertahan sekitar 18 bulan sebelum akhirnya bubar. Keberhasilan Segalovitz dan Ra'am akan diuji oleh stabilitas koalisi jangka panjang.