Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengumumkan juara CustoMAXI 2026 di Indonesia Motorcycle Show. Udin Lestiyono dan Rizky Bayu Pradana meraih gelar King of MAXI 2026 dari total 800 peserta.

Pada Sabtu tanggal 28 November 2026, acara Indonesia Motorcycle Show 2026 menjadi ajang puncak bagi para modifikator motor terbaik di Indonesia. Sebanyak sepuluh finalis dari lima wilayah regional berbeda bersaing ketat untuk merebut gelar bergengsi King of MAXI 2026 dalam ajang yang diselenggarakan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Proses Seleksi dan Antusiasme Peserta

Kompetisi CustoMAXI 2026 sebelumnya telah menjangkau lima kota besar di seluruh Indonesia, meliputi Semarang, Bandung, Makassar, Bali, dan Pekanbaru. Proses seleksi regional ini dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan September hingga Oktober 2026. Dari lebih dari delapan ratus modifikator lokal yang berpartisipasi, hanya sepuluh peserta terbaik yang lolos ke babak grand final.

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Kepuluh finalis tersebut terdiri dari lima peserta untuk kelas Master MAXI dan lima peserta lainnya untuk kelas Super MAXI. Semua kendaraan yang dipamerkan menggunakan basis skutik Yamaha XMAX sebagai platform utama modifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa skutik flagship keluarga MAXI tersebut memiliki basis yang sangat kuat bagi komunitas modifikasi di tanah air.

Konsep Thailand Drag Race dan Modifikasi Titanium

Untuk kategori kelas Master MAXI, gelar King of MAXI 2026 berhasil diraih oleh Udin Lestiyono yang berasal dari Semarang. Ia memamerkan modifikasi Yamaha XMAX dengan konsep Thailand Drag Race yang sangat ekstrem. Keunikan utama dari karya ini terletak pada penggunaan rangka yang dibuat sepenuhnya dari bahan titanium berkualitas tinggi.

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Pengerjaan rangka titanium tersebut bukanlah hal yang mudah dan menuntut keahlian teknis tingkat tinggi. Udin mengakui bahwa proses pembuatan rangka ini membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, pengerjaan fisik rangka tersebut membutuhkan waktu lebih dari enam bulan sebelum akhirnya rampung dan siap ditunjukkan di ajang kompetisi nasional.

Selain perubahan pada rangka, Udin juga melakukan modifikasi signifikan pada bagian mesin motor. Menyesuaikan filosofi drag race yang mengutamakan akselerasi dan performa tinggi, kapasitas mesin Yamaha XMAX miliknya ditingkatkan hingga mencapai 400 cc. Perubahan besar-besaran ini menjadikannya kandidat terkuat untuk kemenangan di kelas tersebut.

Kemenangan Kelas Super MAXI dan Teknologi Voice Command

Sementara itu, kategori kelas Super MAXI dimenangkan oleh Rizky Bayu Pradana yang mewakili regional Bandung. Motor karya Bayu mengusung konsep modifikasi dengan tema airbrush Robotic yang futuristis. Ia menggabungkan estetika visual yang menarik dengan penerapan teknologi mutakhir yang jarang ditemukan pada modifikasi skutik umumnya.

Berbagai komponen mewah dan berat digunakan dalam konstruksi motor ini. Rizky memasang piringan rem cakram berbahan karbon, bottom shock handmade dari titanium, serta bodi yang dibuat sepenuhnya dari material aluminium. Detail mesin juga tidak luput dari perhatian dengan penggunaan komponen full billet yang memberikan kesan presisi dan kokoh.

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Yang paling menonjol dari modifikasi Rizky adalah integrasi teknologi motorized dan voice command. Sistem canggih ini memungkinkan sejumlah komponen motor, seperti jok, foot step, standar samping, hingga sistem pencahayaan, untuk dioperasikan secara otomatis. Selain itu, pengguna juga dapat mengendalikan beberapa fitur tersebut melalui perintah suara, sebuah inovasi yang sangat langka di dunia modifikasi XMAX di Indonesia.

Tanggapan Resmi YIMM dan Dampak bagi Komunitas

Rifki Maulana, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, menyatakan apresiasinya atas antusiasme tinggi para modifikator. Ia menilai bahwa kualitas karya para finalis sangat luar biasa, terlihat dari detail pengerjaan, pemilihan material premium, hingga penerapan teknologi modern.

Menurut Rifki, setiap modifikasi Yamaha XMAX memiliki karakter unik yang tetap menonjolkan kesan premium. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari kompetisi CustoMAXI adalah memberikan ruang bagi konsumen untuk menyalurkan hobi mereka dan menampilkan karya terbaik di panggung modifikasi MAXI Yamaha. Kemenangan Udin Lestiyono dan Rizky Bayu Pradana menjadi bukti nyata bahwa kualitas modifikasi lokal mampu bersaing dengan standar tertinggi.