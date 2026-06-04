Yayasan Puteri Indonesia Dukung Perlindungan Anak di Ruang Digital

Yayasan Puteri Indonesia dan Puteri Indonesia 2026 menyatakan dukungan terhadap perlindungan anak di ruang digital. Mereka menyatakan siap mengampanyekan pentingnya keamanan anak di internet. Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng menyarankan aturan perlindungan anak PP Tunas untuk menjawab kekhawatiran terhadap ancaman anak di internet. Puteri Pendidikan 2026 Gisella Agnes Silalahi berencana mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengedukasi siswa mengenai perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan tantangan anak di ruang digital dan menyarankan perlindungan anak di ruang digital harus proporsional dengan tingkat risiko platform.

Waktu baca 3 menit, Menkomdigi Meutya Hafid menerima audiensi Yayasan Putri Indonesia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat. Yayasan Puteri Indonesia dan jajaran Puteri Indonesia 2026 menyatakan dukungan terhadap perlindungan anak di ruang digital .

Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng menyarankan aturan perlindungan anak PP Tunas untuk menjawab kekhawatiran terhadap ancaman anak di internet. Puteri Pendidikan 2026 Gisella Agnes Silalahi berencana mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengedukasi siswa mengenai perlindungan anak di ruang digital. Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan tantangan anak di ruang digital, seperti konten tidak sesuai usia, kontak dengan orang asing, dan kecanduan penggunaan platform digital. Meutya menyarankan perlindungan anak di ruang digital harus proporsional dengan tingkat risiko platform.

Penetrasi internet di Indonesia semakin tinggi, sehingga perlindungan anak di ruang digital menjadi isu penting. Meutya juga menyarankan isu perlindungan anak di ruang digital harus dibawa ke berbagai forum internasional





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Perlindungan Anak Ruang Digital Internet Puteri Indonesia Keamanan Anak

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