Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Perpanjang Izin Operasional Laznas

Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Izin Operasional sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (Laznas) dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dokumen izin operasional diserahkan langsung oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof Waryono Abdul Ghafur kepada jajaran pengurus yayasan yang dibarengi dengan penandatanganan pakta integritas.

Ketua Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa, Engkus, menyatakan bahwa perpanjangan izin ini merupakan amanah besar bagi yayasan untuk terus menghadirkan program-program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi umat. Ia berharap, perpanjangan izin ini membuat Griya Yatim dan Dhuafa semakin amanah, profesional, dan terpercaya. Lewat perpanjangan izin Laznas ini, Griya Yatim dan Dhuafa berkomitmen untuk memperluas jangkauan program intervensi sosialnya, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, hingga dakwah dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan.

Legalitas formal ini menjadi bahan bakar bagi lembaga untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan bagi kaum dhuafa dan anak yatim di seantero negeri





