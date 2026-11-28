Yayasan Astra Honda Motor meluncurkan enam Safety Riding Lab di sekolah Indonesia hingga 2026. Program ini melatih keterampilan berkendara aman dan membentuk Duta Safety Riding.

Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) resmi mendirikan enam fasilitas Safety Riding Lab di berbagai lokasi sekolah di Indonesia hingga tahun 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat budaya keselamatan berkendara di kalangan generasi muda. Program edukasi ini dirancang khusus untuk melatih keterampilan teknis sekaligus membentuk perilaku aman bagi para pelajar. Tujuan utamanya adalah memastikan siswa tidak hanya memahami teori lalu lintas, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

Mekanisme Pembelajaran di Safety Riding Lab Astra Honda

Keberadaan enam laboratorium tersebut memberikan dampak signifikan melalui metode pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur. Pelajar mendapatkan akses ke tiga zona utama yang saling melengkapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkendara. Zona pertama adalah Audio-Visual, di mana siswa menerima materi tentang etika berlalu lintas melalui media digital. Zona kedua adalah Simulasi, yang memfasilitasi pelatihan kemampuan antisipasi bahaya menggunakan perangkat Honda Riding Trainer atau HRT. Zona ketiga adalah Praktik, tempat siswa mengaplikasikan teknik berkendara aman secara langsung pada area terkontrol. Integrasi ketiga zona ini memastikan pemahaman teoritis diterjemahkan menjadi keterampilan praktis yang mumpuni.

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Peran Penting Duta Safety Riding di Kalangan Pelajar

Selain fokus pada keterampilan teknis, program ini secara aktif mengembangkan kepemimpinan dan komunikasi siswa melalui peran Duta Safety Riding. Para siswa dilatih untuk menjadi edukator sebaya yang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan mengampanyekan tertib lalu lintas. Pelatdihan ini diarahkan untuk menanamkan kebiasaan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas perjalanan sehari-hari. Para duta yang telah dibina didorong untuk aktif menyebarkan pesan keselamatan secara mandiri di komunitas mereka masing-masing. Hal ini menciptakan efek berganda di mana keselamatan jalan raya menjadi tanggung jawab kolektif di lingkungan sekolah.

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Dampak Berkelanjutan Bagi Masyarakat dan Sekolah

Konsumsi edukasi yang dijalankan secara konsisten membawa dampak berkelanjutan bagi masyarakat luas dan ekosistem sekolah. Keberadaan laboratorium ini berfungsi sebagai pusat edukasi keselamatan jalan raya bagi sekolah lain maupun warga di sekitar sekolah binaan. Pelaksanaan program dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik secara tatap muka langsung maupun melalui platform digital. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memastikan pesan keselamatan sampai kepada audiens yang lebih luas. Inisiatif ini tidak hanya berhenti pada siswa, tetapi juga melibatkan guru dan komunitas sekitar sebagai bagian dari ekosistem keselamatan.

Inisiatif Lintas Usia dan Kampanye Publik Nasional

Namun, program ini tidak hanya menyasar pelajar sekolah. Yayasan AHM juga menjalankan beragam inisiatif keselamatan berkendara lintas usia yang terstruktur sesuai kelompok sasaran. Untuk segmen pendidikan anak usia dini, tersedia pembinaan guru melalui Figur Safety Riding dan pengenalan rambu lalu lintas di Edukasi Taman Lalu Lintas Anak. Sementara itu, untuk segmen remaja hingga mahasiswa, tersedia Safety Riding Camp untuk penguatan kompetensi Duta Safety Riding. Inisiatif lain meliputi Safety Riding Short Movie Contest untuk kreativitas film pendek, Safety Riding College untuk pengembangan agen edukasi kampus, serta SR Media Campaign sebagai kampanye publik yang masif. Integrasi berbagai program ini menunjukkan komitmen menyeluruh dalam menciptakan jalan yang lebih aman di Indonesia.