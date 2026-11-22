Yassir Zabiri, bintang muda Maroko, mencatatkan 11 gol di LaLiga. Performa gemilangnya bersama Racing Santander menjadikannya pencetak gol ketiga terbanyak di kompetisi.

Yassir Zabiri, talenta muda asal Maroko, kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di LaLiga setelah mencetak dua gol dalam pertandingan Racing Santander melawan Real Sociedad pada Minggu, 12 Januari 2026. Keunggulan ganda yang ditorehkan pemain berusia dua puluh tahun ini tidak hanya memastikan kemenangan bagi timnya, tetapi juga secara signifikan menggeser peringkatnya dalam kompetisi pencetak gol terbanyak di kompetisi sepak bola Spanyol tersebut.

Kinerja Menakjubkan di Depan Gawang

Yassir Zabiri memulai pertandingan dengan serangan yang mematikan dan sangat efektif. Ia berhasil membobol gawang Real Sociedad pada menit keenam, memberikan keuntungan awal bagi Racing Santander. Prestasi ini segera diulang kembali hanya dua menit kemudian, di mana ia menjebol gawang lawan untuk memperlebar keunggulan timnya menjadi dua gol tanpa balas. Dua gol ini menjadi bukti nyata kualitas individu yang dimilikinya di lini depan.

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Dengan penambahan dua gol tersebut, total pencapaian Yassir Zabiri di LaLiga musim ini kini mencapai sebelas gol. Angka ini menempatkannya pada posisi ketiga dalam daftar topskorer LaLiga. Performa gemilangnya ini berhasil menjadikannya lebih unggul dari bintang muda Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, yang saat ini memiliki catatan sepuluh gol di kompetisi yang sama.

Di puncak klasemen pencetak gol, posisi teratas masih dipegang oleh penyerang Barcelona asal Brasil, Raphinha, dengan total lima belas gol. Di posisi kedua berada Kylian Mbappe dari Real Madrid yang telah mencetak tiga belas gol. Kedudukan Zabiri di peringkat ketiga ini menempatkan ia dalam persaingan ketat dengan para superstar Liga Spanyol lainnya untuk menjungkirbalikkan hierarki papan atas.

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Jejak Karir yang Mengkilap

Perjalanan karir Yassir Zabiri dimulai dari Akademi Sepak Bola Mohammed VI di Marrakesh, Maroko, yang dikenal sebagai salah satu pusat pelatihan talenta terbaik di Afrika. Lahir pada 23 Februari 2005, ia mengembangkan kemampuan dasar sepak bolanya di akademi tersebut sebelum resmi memulai karier profesionalnya bersama klub Union Touarga pada tahun 2024. Di sana, ia cepat menarik perhatian berkat kecepatan, teknik dribbling, dan kecerdasan taktis di kotak penalti.

Setelah menunjukkan potensi besar dengan mencetak tiga gol dan memberikan satu assist di awal kariernya, Zabiri memutuskan untuk hijrah ke Eropa pada Agustus 2024. Ia bergabung dengan klub Portugal, Famalicao, melalui kontrak berdurasi empat musim. Kesuksesannya bersama tim cadangan Famalicao yang mencetak lima gol dalam enam pertandingan mendorong promosi ke tim utama, meski belum cukup untuk memuaskan ambisi klub-klub besar Eropa.

Pergeseran karir berikutnya terjadi pada 2 Februari 2026, ketika klub Prancis, Stade Rennes, resmi menandatangani transfer Yassir Zabiri dengan kontrak hingga Juni 2029. Transisi ini menjadi langkah strategis dalam kariernya untuk mendapatkan menit bermain reguler di tingkat yang lebih kompetitif, yang akhirnya membawanya ke LaLiga Spanyol melalui mekanisme pinjaman dari Stade Rennes pada 29 Juli 2026.

Prestasi Internasional dan Masa Depan

Selain suksès di level klub, Yassir Zabiri juga telah membuat sejarah bersama timnas Maroko U-20. Ia adalah pilar utama yang membawa timnya meraih juara di Piala Dunia U-20 Chili pada Oktober 2025. Dalam turnamen berprestasi tersebut, Zabiri mencetak gol melawan Spanyol dan Brasil di fase grup, serta dua gol kemenangan di final melawan Argentina. Ia pun dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan lima gol serta meraih Bola Perak.

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Masuk ke dalam arena sepak bola senior, Yassir Zabiri segera membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tempat di timnas Maroko. Ia menjalani debut resmi melawan Gabon pada September 2026 dalam kualifikasi Piala Afrika 2027. Kemampuannya untuk menyumbang gol internasional pertama datang pada 13 November 2026 ketika ia menjebol gawang Niger dalam kemenangan besar Maroko dengan skor telak 5-1.

Performa konsisten Yassir Zabiri, yang mencakup hat-trick pertama kariernya dalam 21 menit melawan Elche pada 28 Agustus 2026 serta gol-gol vital lainnya, telah menjadikan ia pemenang penghargaan Pemain U-23 Terbaik Liga Spanyol untuk bulan September 2026. Dengan total sebelas gol dalam tiga belas pertandingan LaLiga, masa depan lini serang Maroko dan Liga Spanyol kini tampak sangat cerah di tangan bintang muda ini.