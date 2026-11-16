Yassierli Tentukan Jadwal Penetapan UMP 2027 dan Dasar Hukum Baru

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan mekanisme penetapan upah minimum 2027 berdasarkan UU No 27 Tahun 2026 dengan tenggat akhir pengumuman UMP pada 21 November 2026.

Yassierli selaku Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa penentuan angka upah minimum untuk tahun 2027 tidak lagi bersifat sembarangan melainkan mengacu pada payung hukum baru yang resmi berlaku. Keputusan strategis ini merujuk secara eksplisit pada Pasal 137 hingga Pasal 139 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Peraturan fundamental ini menjadi landasan utama bagi seluruh provinsi dan kabupaten kota dalam menyusun besaran upah bagi para tenaga kerja di tanah air.

Proses Pengesahan UU Pelindungan Pekerja

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memiliki sejarah pengesahan yang sangat singkat namun mendasar bagi sektor ketenagakerjaan nasional. Aturan baru ini secara resmi terbit setelah disetujui secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Oktober 2026. Langkah formalisasi hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani pengesahan undang-undang tersebut pada tanggal 28 Oktober 2026.

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Setelah ditandatangani oleh kepala negara, undang-undang ini segera diundangkan dan mulai berlaku efektif pada hari yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 313 UU No 27 Tahun 2026. Transparansi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan pekerja dalam persiapan penyusunan upah tahun depan. Ketiadaan masa tunggu ini menunjukkan urgensi pemerintah dalam menata ulang standar hidup pekerja.

Mekanisme Penetapan Wewenang Gubernur

Sebagai instrumen ketenagakerjaan, peraturan tersebut memberikan mandat jelas kepada para gubernur untuk menetapkan angka Upah Minimum Provinsi atau UMP. Selain itu, gubernur juga berwenang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP sesuai dengan karakteristik industri di wilayahnya. Otonomi daerah dalam hal ini diatur dengan prinsip bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota serta UMSK harus disesuaikan dengan kebijakan masing-masing gubernur setempat.

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Wewenang ini tidak berarti otoriter melainkan mengacu pada kerangka kebijakan yang disepakati secara nasional. Gubernur bertindak sebagai penentu final yang memperhitungkan kondisi spesifik di wilayahnya masing-masing. Hal ini memastikan bahwa besaran upah dapat mencerminkan realitas ekonomi lokal yang berbeda-beda antar daerah.

Formula KHL dan Faktor Ekonomi

Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum tahun 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama yang sangat krusial, yaitu Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi makro, dan kondisi ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mengandalkan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks khusus yang berada dalam rentang nilai 0,5 hingga 1,0. Penjelasan ini disampaikan secara rinci dalam Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin, tanggal 16 November 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah bersiap menyajikan estimasi KHL berbasis data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Komponen KHL ini mencakup empat aspek penting yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Estimasi KHL tingkat kabupaten dan kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi yang berbasis pada 11 parameter karakteristik daerah.

Tenggat Waktu Resmi Pengumuman Upah

Sesuai dengan jadwal ketat yang ditetapkan pemerintah, pengumuman resmi angka UMP untuk tahun 2027 paling lambat harus dilakukan pada tanggal 21 November 2026. Proses ini diikuti dengan pengumuman UMSP lima hari kemudian pada tanggal 26 November 2026. Ketepatan waktu ini sangat vital untuk menghindari ketidakpastian di pasar tenaga kerja.

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Batas akhir penetapan UMK jatuh pada tanggal 25 November 2026, sedangkan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK atau pada tanggal 30 November 2026. Yassierli menekankan agar Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan namun tetap mengedepankan dialog sosial. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil adil dan dapat diterima oleh semua pihak.