Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK, Kasus Kuota Haji Terus Berproses

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Ia telah ditahan sejak Maret 2026. Pengadilan tolak praperadilan. Berkas perkara akan dilimpahkan setelah musim haji 2026.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Jakarta, pada Selasa (2/6/2026). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengalihan kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal kasus ini bergulir. Ia pertama kali ditahan pada 12 Maret 2026 di Rumah Tahanan KPK. Status penahanannya sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 setelah adanya permohonan dari pihak keluarga. Namun, pada 24 Maret 2026, KPK kembali menahan Yaqut di rutan hingga saat ini.

Keputusan tersebut diambil setelah penyidik mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk potensi menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Dalam pemeriksaan terbaru ini, penyidik terus mendalami aliran dana dan peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji tambahan. KPK menegaskan bahwa kasus ini tidak mengalami kemandekan meskipun sempat ada dinamika penahanan. Pimpinan KPK menyatakan bahwa penyidik terus mematangkan bukti untuk disiapkan dalam persidangan nanti.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Yaqut. Gugatan tersebut berupaya membatalkan status tersangka dan penahanan klien mereka, namun hakim menilai proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Putusan tersebut memperkuat posisi KPK dalam melanjutkan penanganan perkara ini. Setelah seluruh tahapan penyidikan dinyatakan lengkap, KPK berencana melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Jadwal pelimpahan direncanakan setelah musim haji 2026 berakhir, untuk menghindari gangguan pada penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola haji yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Jika terbukti bersalah, Yaqut terancam hukuman pidana korupsi yang berat. KPK berharap proses hukum ini dapat memberikan efek jera dan memperbaiki sistem pengelolaan kuota haji di masa mendatang.

Sementara itu, masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut terkait pengungkapan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara ini





