Yandri Susanto Luncurkan Proyek Desa Tematik Peternakan di Serang untuk Standardisasi Kurban Nasional

Menteri Desa memperkenalkan proyek percontohan penyembelihan seribu hewan kurban di Serang sebagai upaya memperluas desa tematik peternakan, meningkatkan pendapatan desa, dan menyiapkan skema bantuan bagi desa yang ingin mengembangkan potensi ternak.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menandai langkah penting dalam rangka memperluas jaringan desa tematik di seluruh nusantara melalui kehadirannya pada acara penyembelihan seribu ekor hewan kurban di Kabupaten Serang, Banten pada tanggal dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh enam.

Acara tersebut menjadi pelopor proyek nasional yang bertujuan standar pengelolaan dan penyaluran hewan kurban, sekaligus menjadi contoh konkret bagi desa‑desa yang ingin mengembangkan potensi peternakan sebagai basis ekonomi lokal. Dalam sambutannya Yandri menegaskan bahwa pemerintah telah mencatat keberagaman desa tematik yang sudah beroperasi, mulai dari desa ayam petelur, pedaging, ikan nila, lele, hingga desa buah‑buah, jagung, dan padi, dan kini fokus beralih pada desa domba, sapi, dan kambing untuk menjawab lonjakan permintaan pada hari raya Idul Adha.

Ia menambahkan bahwa peluang ekonomi desa di sektor peternakan semakin menguat berkat kebijakan terbaru mengenai pembayaran Dana Haji yang kini dapat dipotong dan didistribusikan secara domestik, membuka peluang aliran dana baru bagi peternak kecil dan menengah. Sebagai wujud komitmen, Kementerian Desa menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra strategis, termasuk lembaga keuangan, institusi pelatihan, dan perusahaan agribisnis, untuk melahirkan lebih banyak desa peternakan baru.

Proyek percontohan di Serang menjadi batu loncatan untuk memperlihatkan skema distribusi hewan kurban yang terstandarisasi, mulai dari pemilihan bibit unggul, pembiakan, pemeliharaan, hingga proses penyembelihan yang memenuhi standar syariah dan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan ketersediaan hewan kurban yang cukup pada puncak permintaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan peternak, dan memperkuat rantai nilai peternakan di tingkat desa.

Yandri menekankan bahwa kementerian telah menyiapkan paket pendampingan teknis dan bantuan modal bagi desa‑desa yang serius ingin mengembangkan potensi peternakan mereka. Ia mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk menyusun proposal pengembangan desa tematik ternak dan mengajukannya ke kementerian. Bantuan yang ditawarkan meliputi pelatihan manajemen peternakan, penyediaan bibit unggul, akses pasar, serta skema pembiayaan yang bersubsidi.

Dengan semangat gotong‑royong dan dukungan kebijakan yang selaras, diharapkan jaringan desa tematik peternakan akan tumbuh pesat, menjawab kebutuhan kurban nasional sekaligus menggerakkan perekonomian pedesaan secara berkelanjutan





