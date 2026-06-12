Yamaha MX King 150 Prima Pramac Livery: Motor Balap yang Kuat dan Eksklusif

Yamaha MX King 150 Prima Pramac Livery adalah varian spesial dari motor balap yang ditujukan bagi pengendara yang menyukai performa tinggi sekaligus ingin tampil berbeda di jalan raya. Motor ini menawarkan desain yang terinspirasi dari dunia balap, serta performa dan fitur unggulan yang selama ini menjadi daya tarik MX King 150.

Kehadiran Yamaha MX King 150 Prima Pramac Livery semakin memperkuat karakter motor yang dikenal sebagai Raja Jalanan. Motor ini menawarkan desain yang terinspirasi dari dunia balap, serta performa dan fitur unggulan yang selama ini menjadi daya tarik MX King 150.

Peluncuran varian spesial tersebut tidak lepas dari tingginya popularitas pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlıoğlu, di Indonesia. Pembalap asal Turki itu semakin mencuri perhatian para penggemar otomotif Tanah Air setelah kunjungannya ke Jakarta pada awal 2026. Dengan DNA balap yang kuat, Yamaha MX King 150 Prima Pramac Livery ditujukan bagi pengendara yang menyukai performa tinggi sekaligus ingin tampil berbeda di jalan raya.

Manager Public Relations, Yamaha Riding Academy & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Rifki Maulana, mengatakan Yamaha terus menghadirkan produk-produk spesial dengan livery eksklusif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Motor ini juga telah dibekali fitur hazard lamp yang berfungsi sebagai penanda saat pengendara mengalami kondisi darurat di jalan. Untuk menunjang kelincahan saat berkendara, Yamaha MX King 150 menggunakan Light Frame Design yang dipadukan dengan pijakan kaki model lipat.

Di sektor suspensi, motor ini mengandalkan mono shock belakang yang mendukung posisi berkendara lebih sporty. Sementara itu, penggunaan ban tubeless berukuran 90/80-17 di depan dan 120/70-17 di belakang yang dipadukan velg 17 inci memberikan kestabilan lebih baik sekaligus meningkatkan kesan gagah. Sistem pengereman juga semakin optimal berkat penggunaan double disc brake pada roda depan dan belakang. MX King 150 telah menggunakan panel instrumen digital dengan desain modern dan futuristik.

Informasi kendaraan tersaji secara lengkap sehingga memudahkan pengendara memantau kondisi motor selama perjalanan. Di sektor performa, Yamaha MX King 150 mengandalkan mesin 150 cc fuel injection, 4 valve, dan transmisi 5 percepatan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 11,3 kW pada 8.500 rpm serta torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Selain itu, mesin telah dilengkapi teknologi pendingin cairan (liquid cooled) untuk menjaga suhu kerja tetap optimal.

Yamaha juga menyematkan teknologi Forged Piston dan DiASil Cylinder yang diklaim membuat mesin lebih kuat, ringan, serta memiliki daya tahan lebih baik untuk penggunaan jangka panjang. Yamaha memasarkan MX King 150 Prima Pramac Livery dengan harga rekomendasi on the road (OTR) Jakarta sebesar Rp 29,9 juta. Sementara , MX King 150 Special Livery Yamaha 70th Anniversary dibanderol Rp 29,2 juta, dan MX King 150 warna Blue, Silver, dan Cyber City yang dipatok Rp 29 juta.

Kehadiran Yamaha MX King 150 Prima Pramac Livery tidak lepas dari tingginya popularitas pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlıoğlu, di Indonesia





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