Yamaha melaksanakan Yamaha Safety Riding Day 2026 di Taman Lalu Lintas Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (20/6) untuk mengampanyekan pentingnya prioritas keselamatan berkendara melalui kampanye #PILIHSELAMAT.

Yamaha melaksanakan Yamaha Safety Riding Day 2026 di Taman Lalu Lintas Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (20/6) untuk mengampanyekan pentingnya prioritas keselamatan berkendara melalui kampanye #PILIHSELAMAT .

Kegiatan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat mulai dari anak sekolah hingga komunitas motor besar untuk membangun budaya berkendara yang lebih baik. Pesan utama yang dibawa dalam kegiatan ini adalah tagline kampanye #PILIHSELAMAT yang mendorong setiap individu untuk memprioritaskan keamanan dalam setiap perjalanan melalui pemahaman aturan lalu lintas, kondisi kendaraan, hingga penggunaan perlengkapan yang tepat. Yamaha Safety Riding Day 2026 juga menghadirkan pelatihan mencakup teknik pengereman hingga cara bermanuver yang stabil bagi pengendara dewasa.

Selain itu, Yamaha juga memperkenalkan optimalisasi teknologi Yamaha Electric Continuously Variable Transmission atau YECVT yang tersemat pada jajaran produk terbaru. Teknologi ini memungkinkan pengendara merasakan akselerasi dan deselerasi instan melalui fitur Y-Shift serta Riding Mode untuk kontrol kendaraan yang lebih baik. Integrasi antara teknik berkendara yang mumpuni dan pemahaman teknologi kendaraan modern diharapkan mampu memberikan pengalaman berkendara di level tertinggi.

Yamaha berharap semangat keselamatan ini dapat terus menginspirasi masyarakat di berbagai kota besar Indonesia untuk menjadikan keamanan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kehadiran pembalap Juara Dunia WorldSSP300 Aldi Satya Mahendra memberikan inspirasi bagi generasi muda tentang pentingnya kedisiplinan dan kerja keras dalam meraih prestasi. Edukasi sejak dini menjadi salah satu fokus utama melalui program YRA Kids menggunakan unit Yamaha PW50.

Yamaha Safety Riding Day 2026 di Taman Lalu Lintas Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (20/6) juga menampilkan berbagai kegiatan yang menarik bagi pengunjung seperti demo produk Yamaha, sambutan dari pengunjung, dan berbagai kegiatan edukasi lainnya. Dengan demikian, Yamaha Safety Riding Day 2026 diharapkan dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan edukatif bagi semua pengunjung





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yamaha Safety Riding Day 2026 #PILIHSELAMAT Keselamatan Berkendara Yamaha Electric Continuously Variable Transmis YECVT Aldi Satya Mahendra YRA Kids Program Edukasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Adu Skutik 125cc: Kawasaki Brusky Jual Desain 'Vario Old', Yamaha FreeGo Pamer Bagasi Setara NMAXAdu skutik 125cc: Kawasaki Brusky 125 tampil sporty ala Vario lawas, tantang Yamaha FreeGo 125 yang unggul mutlak di fitur dan kepraktisan harian.

Read more »

Harga Seken Setengahnya BeAT Baru: Mending Yamaha Fino atau Honda Genio untuk Pelajar?Honda Genio dan Yamaha Fino 125 bekas jadi pilihan populer. Genio unggul di irit BBM dan bagasi, sedangkan Fino menawarkan mesin lebih bertenaga.

Read more »

Girls Day Out Siapkan World Ocean Day Surf & Wellness Retreat di BatukarasGirls Day Out mengadakan World Ocean Day Surf & Wellness Retreat Vol. 3 di Batukaras, Jawa Barat, pada 13-15 Juni 2026. Kegiatan ini mengajak peserta dari berbagai negara untuk berselancar, ber yoga, dan melakukan pelatihan fisik serta aktivitas lain yang mendorong gaya hidup sehat dan membangun kedekatan dengan alam. Selain menawarkan keindahan alam, retreat ini juga menjadi ruang refleksi untuk menurunkan stres, meningkatkan suasana hati, dan memulihkan keseimbangan hidup. Founder Girls Day Out, Gemala Hanafiah, menyoroti pentingnya perempuan memiliki ruang untuk mengisi ulang energi melalui koneksi dengan alam.

Read more »

Tanpa Pedal Rem Kaki, Intip Bocoran Teknologi Motor Sport Listrik Garapan YamahaYamaha bersiap memproduksi massal motor sport listrik berperforma tinggi. Desainnya mengadopsi konsep Proto BEV dengan proporsi mirip YZF-R7.

Read more »