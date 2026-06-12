Yamaha Luncurkan MX King 150 Prima Pramac Livery di Jakarta Fair 2026

PT YIMM ini merilis edisi khusus Yamaha MX King 150 dengan livery Prima Pramac di Jakarta Fair Kemayoran untuk memenuhi gairah penggemar balap MotoGP, khususnya Toprak Razgatlioglu. Motor ini dilengkapi mesin 150cc fuel injection dengan Forged Piston dan DiASil Cylinder, serta fitur LED, speedometer digital, dan suspensi mono shock. Harga for this edition mencapai Rp29,9 juta on the road Jakarta.

PT YIMM merilis edisi spesial Yamaha MX King 150 dengan livery Prima Pramac di Jakarta Fair Kemayoran, 11 Juni 2026. Produk ini hadir sebagai respons terhadap antusiasme tinggi penggemar balap terhadap pembalap MotoGP Toprak Razgatlioglu di Indonesia.

Peluncuran dipicu popularitas besar Toprak yang memiliki basis penggemar luas, terutama setelah kunjungannya ke Jakarta di awal tahun 2026. Menurut Rifki Maulana, Manager Public Relations Yamaha Riding Academy & Community, pada 2026 Yamaha memperkenalkan berbagai livery khusus untuk MX King 150, termasuk edisi 70th Anniversary dan sekarang Prima Pramac, untuk memuaskan pencinta balap. Motor ini meng学堂 mesin 150cc fuel injection dengan teknologi Forged Piston dan DiASil Cylinder untuk daya tahan lebih baik.

Ada juga fitur modern seperti lampu LED, speedometer digital, dan suspensi mono shock untuk kenyamanan di perkotaan. Harga MX King 150 Prima Pramac livery adalah Rp29,9 juta on the road Jakarta, dibandingkan varian lain warna Blue, Silver, Cyber City seharga Rp29 juta dan edisi 70th Anniversary Rp29,2 juta





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Yamaha MX King 150 Prima Pramac Toprak Razgatlioglu Jakarta Fair 2026

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