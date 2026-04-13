Yai Mim, Mantan Dosen UIN Malang, Meninggal Dunia dalam Tahanan Polisi

Kabar duka datang dari Polresta Malang Kota terkait meninggalnya Yai Mim, mantan dosen UIN Malang yang berstatus sebagai tahanan. Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian.

Ipda Lukman Sobhirin, Kasi Humas Polresta Malang Kota , mengonfirmasi kabar duka atas meninggalnya Yai Mim . "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, benar bahwa tahanan atas nama Yai Mim meninggal dunia hari ini," ujar Lukman. Konfirmasi ini juga diperkuat oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, yang menegaskan bahwa Yai Mim meninggal saat masih berstatus tahanan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian Yai Mim .

Yai Mim, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita bernama Sahara, yang juga merupakan tetangganya. Penyelidikan yang dilakukan kemudian menetapkan Yai Mim sebagai tersangka, yang kemudian ditahan oleh Polresta Malang Kota pada Senin, 19 Januari 2026. Sejak penahanan tersebut, proses hukum terhadap Yai Mim terus berjalan. Namun, pihak kepolisian hingga saat ini belum merinci penyebab pasti kematian Yai Mim, dengan menyatakan bahwa pendalaman kasus masih terus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan terkait penyebab kematian dan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kepolisian juga berjanji akan memberikan informasi terbaru seiring dengan perkembangan penyelidikan.





