Yahya Zaini Bantah Terlibat Korupsi di Badan Gizi Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, membantah keras kabar hoaks yang mengaitkan namanya dan anggota Komisi IX lainnya dalam dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan tidak ada anggota Komisi IX yang tersangkut dan justru berencana melakukan rapat kerja dengan pimpinan baru BGN untuk memperkuat fungsi pengawasan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini membantah dirinya terlibat korupsi di BGN. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini , membantah keras kabar yang menyebutkan dirinya serta anggota Komisi IX lainnya terlibat dalam dugaan kasus korupsi Badan Gizi Nasional .

Yahya menegaskan bahwa seluruh anggota Komisi IX DPR RI tidak ada yang tersangkut dalam persoalan hukum di lembaga tersebut. Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa informasi yang beredar luas yang mengaitkan namanya dalam pusaran kasus BGN adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Yahya menjelaskan bahwa alih-alih terlibat dalam masalah hukum, Komisi IX DPR RI justru tengah bersiap untuk memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi dengan BGN.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengagendakan rapat kerja bersama jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat. Rapat tersebut direncanakan akan membahas poin-poin krusial terkait keberlangsungan program gizi nasional ke depan. Untuk diketahui, komentar Yahya ini adalah menanggapi postingan salah satu akun media sosial milik media massa tertanggal 9 Juni 2026 yang mencantumkan nama Yahya Zaini dalam daftar nama terkait kasus BGN.

Hal itu berkaitan dengan eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang disebut siap mengajukan diri sebagai justice collaborator atau JC ke Kejagung untuk mengungkap nama-nama besar terkait dugaan kasus di BGN terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG)





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Yahya Zaini Komisi IX DPR Badan Gizi Nasional Korupsi MBG

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