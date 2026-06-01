Yadnya Kasada 2026: Tradisi Tengger di Gunung Bromo

Upacara adat Yadnya Kasada dilaksanakan oleh warga suku Tengger di Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, sebagai ungkapan rasa syukur dan penghargaan kepada leluhur melalui sesajen ke kawah. Pemerintah daerah memanfaatkan momen ini untuk memperkuat pelestarian budaya, dengan penutupan sementara kawasan wisata untuk menjaga kesucian ritual.

Warga suku Tengger mengikuti upacara adat Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo , Kabupaten Probolinggo , Jawa Timur, pada Senin (1/6/2026). Dalam prosesi tersebut, masyarakat membawa berbagai sesajen dan hasil bumi sebagai bagian dari ritual tahunan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sejak pagi hari, warga berjalan menuju area kawah Gunung Bromo dengan membawa aneka persembahan berupa buah-buahan, sayuran, hasil pertanian, hingga ternak. Sesaji tersebut kemudian dilarung ke kawah sebagai bagian dari rangkaian upacara adat yang menjadi salah satu tradisi terpenting bagi masyarakat Tengger. Yadnya Kasada merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat Tengger kepada Sang Hyang Widhi atas berkah kehidupan dan hasil bumi yang diperoleh sepanjang tahun.

Tradisi ini juga menjadi wujud penghormatan kepada para leluhur yang diyakini telah mewariskan nilai-nilai kehidupan, budaya, dan kearifan lokal kepada generasi penerus. Upacara ini tidak hanya memuat dimensi spiritual, tetapi juga menjadi cermin dariolitical dampak terhadap pelestarian budaya dan ekonomi lokal. Pemerintah kabupaten Probolinggo deliberately memfokuskan perayaan Yadnya Kasada 2026 sebagai momentum untuk memperkuat upaya pelestarian budaya Tengger yang kaya nilai luhur. Rangkaian Yadnya Kasada 2026 dimulai dengan ritual Mendak Tirta, sehingga Gunung Bromo ditutup sementara untuk aktivitas wisatawan.

Penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo dalam periode certain menunjukkan komitmen pihak manajemen Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam menjaga kesucian dan nilai-nilai tradisional di balik popularitas usaha pariwisata. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penutupan untuk memberikan ruang bagi masyarakat Tengger melaksanakan ritual sakral tanpa gangguan.

Tradisi Yadnya Kasada sendiri melibatkan persiapan panjang, termasuk pembersihan diri dan lingkungan melalui rapalan doa, yang juga ditemukan dalam upacara adat Karo di Pasuruan, namun dengan orisinalitas dan Kearifan lokal yang spesifik Tengger. Acara Yadnya Kasada juga menarik perhatian ribuan umat Buddha yang menghadiri perayaan Waisak di Candi Borobudur, meskipun dalam waktu yang berbeda, menunjukkan keberagaman praktik keagamaan di Indonesia yang berjalan beriringan.

Di sisi lain, fenomena Bulan Purnama menyebabkan waspada di daerah pesisir Bali terhadap rob, sementara di kabupaten Sigi, libur Idul Fitri dimanfaatkan untuk ziarah ke TPU. Sementara itu, di Surabaya, terlihat anyaman kawat berbentuk rupang Buddha yang transparan, sebagai bagian dari dekorasi perayaan Waisak 2026. Namun, intisari utama berita tetap pada prosesi Yadnya Kasada di Gunung Bromo yang menjadi simbol identitas budaya Tengger dan daya tarik wisata budaya yang unik





Polres Probolinggo siagakan puluhan personel amankan Yadnya KasadaKepolisian Resor (Polres) Probolinggo menyiagakan puluhan personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan warga Suku Tengger dalam ritual Yadnya Kasada di ...

Warga Suku Tengger persembahkan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo saat Yadnya KasadaWarga Suku Tengger persembahkan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo saat Yadnya Kasada. Foto udara suasana upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (1/6/2026).

Upacara Yadnya Kasada dan Perayaan Tri Suci Waisak 2026Masyarakat Suku Tengger menggelar upacara Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah dan keselamatan. Selain itu, masyarakat Suku Tengger juga menggelar upacara Yadnya Kasada di Pasuruan, di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Perayaan Tri Suci Waisak (Vesak) dipusatkan di Vihara Buddha Sakyamuni di Banda Aceh.

Yadnya Kasada, Persembahan Syukur Suku Tengger untuk LeluhurUpacara ini digelar sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widhi serta penghormatan kepada leluhur yang ditandai dengan persembahan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo.

