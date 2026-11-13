Xu Kai Hadiri iJOY Indonesia 2027 di Jakarta Bersama iQIYI

Aktor China Xu Kai mengunjungi Jakarta untuk acara iQIYI iJOY Indonesia 2027 pada 13 November 2026, berbagi momen emosional dan berinteraksi dengan fans.

Aktor kelahiran China, Xu Kai, hadir di Jakarta pada Jumat tanggal 13 November 2026 untuk menghadiri acara jumpa penggemar resmi bersama platform streaming iQIYI. Kehadiran bintang drama populer ini menjadi sorotan utama dalam agenda iQIYI iJOY Indonesia 2027 yang berlangsung di ibukota Indonesia. Xu Kai membawa serta pesona karismanya untuk berinteraksi langsung dengan para penggemar setia yang telah menanti kunjungan internasionalnya tersebut.

Interaksi Emosional dengan Penggemar Setia

Pengalaman paling berkesan bagi Xu Kai terjadi saat ia membaca surat dari seorang penggemar yang mengungkapkan rasa tersentuh terhadap peran yang dibawanya. Surat tersebut menceritakan bahwa penggemar itu sering merasa dihakimi dan menemukan inspirasi kuat setelah menonton drama China "Arsenal Military Academy" yang dibintangi Xu Kai. Penggemar tersebut juga menyebut aktor ini sebagai salah satu sosok penyelamat dalam hidupnya karena mampu menjadi sumber kebahagiaan di tengah kesulitan.

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Merespons hal tersebut, Xu Kai menyampaikan pesan penuh semangat kepada penggemarnya. Ia mengatakan bahwa seseorang harus percaya bahwa dirinya adalah kebanggaan dan memiliki kemampuan hebat. Menurut Xu Kai, fakta bahwa ada orang yang mencari kesalahan dirinya justru membuktikan bahwa ia memiliki keunggulan tersendiri yang patut dibanggakan oleh semua orang.

Kesan Xu Kai Terhadap Karya dan Dukungan Indonesia

Sebagai International Global Ambassador untuk iQIYI, Xu Kai mengaku sangat terharu dengan sambutan hangat yang diterimanya di Indonesia. Ia bersyukur bahwa para penggemar dapat menemukan inspirasi dari karya-karya yang telah ia bintangi sepanjang kariernya. Xu Kai menyatakan bahwa keinginannya adalah memberikan sedikit inspirasi kepada para penikmat drama China melalui setiap peran yang ia mainkan.

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Aktor bintang film "Spring of The Blade" ini juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada para fans yang telah mendukungnya selama ini. Ia merasa bangga dan sangat haru dengan dedikasi fans yang melihat karya seninya sebagai sumber motivasi. Dukungan ini menjadi penguat baginya untuk terus berkarya dan memberikan performa terbaik di proyek-proyek selanjutnya.

Sesi Permainan Menarik di iJOY Indonesia 2027

Di sela-sesi acara, Xu Kai terlihat aktif berinteraksi dengan para penggemar melalui berbagai permainan seru yang disiapkan oleh panitia. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah tebak gaya, di mana Xu Kai harus menebak gaya akting atau pose tertentu yang ditunjukkan oleh fans. Keseruan juga muncul pada permainan tebak judul drama, di mana pengetahuan Xu Kai tentang industri perfilman diuji oleh para penggemarnya.

Permainan lainnya melibatkan tebak benda di dalam kotak misterius yang menghibur seluruh ruangan. Momen-momen santai ini menunjukkan sisi Xu Kai yang ramah dan dekat dengan penggemarnya. Foto-foto dari acara tersebut diambil oleh fotografer Antera, Sri Dewi Larasati, yang mendokumentasikan kehadiran aktor China ini di Jakarta.

Dampak Budaya Pop China di Indonesia

Kehadiran Xu Kai di Jakarta menjadi bukti kuat semakin populernya drama dan film China di pasar Indonesia. iQIYI terus berupaya membangun hubungan emosional antara penonton Indonesia dan talenta global mereka melalui acara-acara seperti iJOY. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan engagement, tetapi juga mempererat ikatan budaya antara kedua negara melalui konten hiburan yang berkualitas.

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Acara iQIYI iJOY Indonesia 2027 ini menjadi platform penting bagi fans lokal untuk bertemu langsung dengan idola mereka. Xu Kai memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar yang hadir, sekaligus menandai keberhasilan iQIYI dalam mengembangkan basis penggemar di Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat memicu lebih banyak kolaborasi konten dan pameran di masa depan.